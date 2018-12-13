Евродепутаты испугались «политических последствий» «Северного потока — 2»

Брюссель, , 07:13 — REGNUM Причина того, что Европарламент выступил против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2» заключается в «политических последствиях» реализации проекта. Об этом говорится в резолюции, принятой 12 декабря на заседании в Страсбурге.

В документе сказано, что российский газопровод представляет угрозу для безопасности стран ЕС. Также отмечается «ключевая роль» Украины в вопросах обеспечения Евросоюза энергоносителями, в частности — природным газом. Следует отметить, что, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, строительству газопровода «Северный поток — 2» всеми «допустимыми и недопустимыми методами» мешают власти Соединенных Штатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что американские конгрессмены приняли резолюцию против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В документе говорится об опасности, которую якобы несет проект как для жителей стран ЕС, так и для США.

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