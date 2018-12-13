Четверг, 13 Декабря 2018 года
14:54:01 МСК

«Сообразительный» успешно отстрелялся в акватории Балтийского моря

Политика

В ходе учений по противовоздушной обороне зенитными ракетами были поражены все высокоскоростные и низколетящие воздушные цели

Москва, 13 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Учения по противовоздушной обороне отработал экипаж корвета Балтийского флота «Сообразительный», со ссылкой на пресс-службу флота передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в ходе учений по противовоздушной обороне зенитными ракетами комплекса вертикального пуска «Редут» были поражены все высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш) начались совместные военно-морские учения России и Индии «Индра Нэви-2018».

Читайте также: В Индии начались совместные российско-индийские военно-морские учения

Читайте ранее в этом сюжете: Американский эксперт назвал самые опасные российские военные корабли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить