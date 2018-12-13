«Сообразительный» успешно отстрелялся в акватории Балтийского моря

Москва, , 14:23 — REGNUM Учения по противовоздушной обороне отработал экипаж корвета Балтийского флота «Сообразительный», со ссылкой на пресс-службу флота передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в ходе учений по противовоздушной обороне зенитными ракетами комплекса вертикального пуска «Редут» были поражены все высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш) начались совместные военно-морские учения России и Индии «Индра Нэви-2018».

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