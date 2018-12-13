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МИД ФРГ призвал не вводить антироссийские санкции из-за украинских моряков

Политика

Глава немецкого дипломатического ведомства подчеркнул, что сторонам конфликта следует стремиться к деэскалации ситуации в акватории Азовского моря

МИД ФРГ призвал не вводить антироссийские санкции из-за украинских моряков
Бундестаг. Берлин

Берлин, 13 декабря 2018, 14:08 — REGNUM  Ход переговоров по возможному освобождению Москвой украинских моряков не следует осложнять новыми антироссийскими санкциями, в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Глава немецкого дипломатического ведомства подчеркнул, что сторонам конфликта следует стремиться к деэскалации ситуации в акватории Азовского моря.

«Переговоры продолжаются, и я не хотел бы усложнять их решением о введении дополнительных санкций», — отметил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава МИД Германии Хайко Маас призвал к новому подходу к контролю над разоружением, в очередной раз обвинив Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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