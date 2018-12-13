МИД ФРГ призвал не вводить антироссийские санкции из-за украинских моряков

Берлин, , 14:08 — REGNUM Ход переговоров по возможному освобождению Москвой украинских моряков не следует осложнять новыми антироссийскими санкциями, в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Глава немецкого дипломатического ведомства подчеркнул, что сторонам конфликта следует стремиться к деэскалации ситуации в акватории Азовского моря.

«Переговоры продолжаются, и я не хотел бы усложнять их решением о введении дополнительных санкций», — отметил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава МИД Германии Хайко Маас призвал к новому подходу к контролю над разоружением, в очередной раз обвинив Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Читайте также: Глава МИД Германии: Россия ставит под угрозу европейскую безопасность