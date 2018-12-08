Глава МИД Германии: Россия ставит под угрозу европейскую безопасность

Берлин, , 12:32 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к новому подходу к контролю над разоружением, в очередной раз обвинив Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Россия нарушает ДРСМД. Это угрожает разрушением важнейшего элемента архитектуры европейской безопасности. Нам нужно новое всеобъемлющее начало в контроле над вооружением и разоружением, если мы хотим сберечь мир в Европе», — написал Маас на своей странице в Twitter 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны НАТО призвали Россию к модификации или отказу от наземной крылатой ракеты 9М729. Российская сторона заявляет, что ракета не нарушает ДРСМД.

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