Нацассамблея Франции почтила минутой молчания погибших в Страсбурге

Париж, , 10:28 — REGNUM Национальная Ассамблея Франции почтила минутой молчания память о жертвах нападения в Страсбурге, сообщает Le Figaro.

Президент Ассамблеи Ричард Ферран заявил, что национальное представительство поддерживает «раненых», а также «семей и родственников погибших».

«Я проинформировал мэра Страсбурга Ролана Риса о нашей поддержке населения перед лицом этого террористического акта». — добавил он.

Ричард Ферран поприветствовал реакцию служб скорой помощи, внутренних сил безопасности, полиции, а также жандармов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года в Страсбурге произошло нападение на рождественскую ярмарку. Известно о двух погибших, еще 16 человек получили ранения.

Подробности: Власти Франции заявили о двух погибших в нападении в Страсбурге