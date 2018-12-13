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Нацассамблея Франции почтила минутой молчания погибших в Страсбурге

Политика

В результате нападения в Страсбурге погибли двое человек

Париж, 13 декабря 2018, 10:28 — REGNUM  Национальная Ассамблея Франции почтила минутой молчания память о жертвах нападения в Страсбурге, сообщает Le Figaro.

Президент Ассамблеи Ричард Ферран заявил, что национальное представительство поддерживает «раненых», а также «семей и родственников погибших».

«Я проинформировал мэра Страсбурга Ролана Риса о нашей поддержке населения перед лицом этого террористического акта». — добавил он.

Ричард Ферран поприветствовал реакцию служб скорой помощи, внутренних сил безопасности, полиции, а также жандармов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года в Страсбурге произошло нападение на рождественскую ярмарку. Известно о двух погибших, еще 16 человек получили ранения.

Подробности: Власти Франции заявили о двух погибших в нападении в Страсбурге

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Политическая жизнь Франции
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