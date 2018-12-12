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Власти Франции заявили о двух погибших в нападении в Страсбурге

Происшествия

Еще 16 человек получили ранения

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  Власти Франции уточнили количество погибших в результате вооруженного нападения на рождественскую ярмарку в Страсбурге, указав на то, что его жертвами стали лишь двое человек, сообщает французское издание Le Figaro.

По данным администрации префектуры Ба-Рэн, помимо двух погибших, еще 16 человек получили ранения, из них девятеро находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, нападение на рождественскую ярмарку в Страсбурге произошло вечером 11 декабря. Первоначально сообщалось о трех и более погибших. Власти страны подозревают в совершении нападения 29-летнего Шарифа Шеката, который уже привлекал внимание полиции из-за своей радикализации и должен был быть арестован утром того же дня.

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