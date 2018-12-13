Глава партии Меланшон призвал «не разносить слухи» о нападении в Страсбурге

Париж, , 07:55 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон попросил «не разносить слухи» о нападении на Страсбург, похоже, обращаясь к тем «желтым жилетам», которые видят в этом заговор правительства, которое хочет «задушить» движение, сообщает Le Figaro.

«Наше сердце наполнено беспокойством и состраданием к жертвам этих событий», — заявил Жан-Люк Меланшон в видео, размещенном в социальных сетях.

«Поэтому мы должны быть хорошо организованы, чтобы справиться с несчастьем, и в первую очередь подчиняться инструкциям, данным нам властями, чтобы облегчить поимку убийцы. Я призываю не распространять слухи», — добавил он.

Известно, что на страницах групп «желтых жилетов» в социальных сетях появились комментарии о том, что нападение в Страсбурге было заговором правительства, чтобы подавить социальный протест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава французской партии Жан-Люк Меланшон принял участие в демонстрации «желтых жилетов» на Елисейских полях 1 декабря 2018 года.

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