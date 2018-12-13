Американские эксперты заранее обвинили РФ в подготовке теракта на Украине

Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Россия может осуществить химическую атаку на Украине для того, чтобы ввести войска на её территорию, говорится в еженедельном докладе Russia in Review вашингтонского Центра изучения войны, сообщило 12 декабря информационное агентство «УНН».

"Россия может сфабриковать или начать атаку с применением химического оружия против Украины, чтобы создать ложный повод для эскалации против Украины», — сказано в докладе.

По мнению американских экспертов, таким образом РФ может сорвать объединительный собор украинских раскольников, запланированный в Киеве на 15 декабря.

«[Президент РФ Владимир] Путин может попытаться вызвать истерию перед встречей, чтобы пригрозить Украине и подорвать её усилия по дистанцирования Украины от России», — отметили они.

Напомним, ранее представители ДНР предупреждали о подготовке Украиной наступления со стороны Мариуполя. Кроме того, ВСУ рассматривают вариант нанесения ударов по химическому заводу в Горловке.

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Отметим, российские эксперты скептически оценивают результаты усилий действующего президента Украины Петра Порошенко по созданию «независимой» церкви, а также прогнозируют возможные провокации со стороны украинских властей, цель которых — срыв предстоящих президентских выборов.

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