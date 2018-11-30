ДНР: ВСУ планируют наступление на Донбасс в декабре

Донецк, , 17:32 — REGNUM ВСУ планируют наступление на Донбасс в начале декабря, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 30 ноября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, враг сконцентрировал три бригады на мариупольском направлении, которые должны будут в начале декабря провести наступление в районе Новоазовска с целью выйти к границе с Россией. При этом для выполнения данной задачи Киев бросил элитные соединения десантников и морских пехотинцев.

Басурин отметил, что использование спецчастей не по назначению приведет к большим потерям ВСУ.

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Напомним, ранее в ДНР заявили, что ВСУ готовят диверсию на химзаводе в Горловке, чтобы отвлечь войска республики от другого участка фронта.