Reuters: есть ли у Мэй шансы остаться премьер-министром?

Лондон, , 17:29 — REGNUM 150 законодателей от Консервативной партии высказались публично в поддержку сохранения Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, позиция остальных парламентариев пока неясна, 12 декабря передает агентство Reuters.

Однако агентство отмечает, что в «приватных беседах» некоторые из парламентариев, поддержавших Мэй в соцсетях, заявили, что будут голосовать против нее.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 декабря назначено тайное голосование Консервативной партии по вотуму недоверия Мэй. Для сохранения поста премьер-министр должна набрать не менее 158 голосов из 315.

Читайте также: На фоне вотума недоверия Тереза Мэй заявила о готовности идти до конца