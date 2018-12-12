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Reuters: есть ли у Мэй шансы остаться премьер-министром?

Политика

На 12 декабря назначено тайное голосование Консервативной партии по вотуму недоверия Терезе Мэй

Лондон, 12 декабря 2018, 17:29 — REGNUM  150 законодателей от Консервативной партии высказались публично в поддержку сохранения Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, позиция остальных парламентариев пока неясна, 12 декабря передает агентство Reuters.

Однако агентство отмечает, что в «приватных беседах» некоторые из парламентариев, поддержавших Мэй в соцсетях, заявили, что будут голосовать против нее.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 декабря назначено тайное голосование Консервативной партии по вотуму недоверия Мэй. Для сохранения поста премьер-министр должна набрать не менее 158 голосов из 315.

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