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На фоне вотума недоверия Тереза Мэй заявила о готовности идти до конца

Политика

Смена руководства Консервативной партии может отдалить Brexit и даже поставить на нем крест

Лондон, 12 декабря 2018, 12:00 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 12 декабря о своей готовности ответить на начатый против нее вотум недоверия всеми имеющимися силами, сообщает британский канал Sky News.

«Я буду бороться с этим голосованием всеми силами», — указала Мэй.

Мэй подчеркнула, что смена руководства Консервативной партии и страны приведет к тому, что Brexit будет либо отложен, либо вообще отменен. И единственными людьми, которые выиграют от подобного шага, будут политические противники Мэй, в том числе лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Изменение руководства Консервативной партии сейчас поставит под удар будущее нашей страны и создаст неопределенность тогда, когда мы можем позволить себе это меньше всего», — заявила премьер-министр Соединенного Королевства.

Напомним, ранее стало известно, что необходимое число членов британского парламента подало свои заявления о проведении вотума недоверия премьер-министру страны Мэй из-за предложенного ею проекта выхода страны из ЕС.

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