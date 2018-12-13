Минск спекулирует нефтью — а оплачивать это «должна» Россия?

Минск, , 04:20 — REGNUM Всё больше примериваясь к западному направлению отхода от России, Белоруссия в лице своего руководства, похоже, желает, чтобы этот процесс был оплачен самой же Россией. Население Белоруссии, в свою очередь, становится заложником экономической политики собственного правительства. О том, чем шантажирует и Россию, и белорусов Минск в своих требованиях к Москве «компенсировать» потери на рынке нефтяной спекуляции, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Из поставляемых Россией в Белоруссию 24 млн тонн нефти только четверть требуется для собственно белорусского рынка, всё остальное Белоруссия продает, при этом отличие между покупной и отпускной ценой составляет около $116 за тонну. Из тех продуктов, которые вырабатывают белорусские нефте‑ и газоперерабатывающие заводы, тоже делаются серьезные деньги — в торговле как с Евросоюзом, так и с Украиной.

Интересно, почему белорусские власти продолжают пребывать в уверенности, что все эти процессы должны осуществляться за российский счет? Да еще и «компенсироваться»?

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