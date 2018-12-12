Ледокол «Евпатий Коловрат» по заказу ВМФ России построят в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM На судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге в среду, 12 декабря, заложили ледокол «Евпатий Коловрат» (проект 21 180М). Это судно, которое сможет преодолевать метровые льды, строится по заказу ВМФ России.

Как отмечает ресурс Mil. Press FlotProm, новый ледокол представляет собой облегченную версию ледокола проекта 21 180 «Илья Муромец», также построенного в Петербурге и принятого в состав ВМФ России в ноябре 2017 года.

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Проект дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» разработало конструкторское бюро «Вымпел» из Нижнего Новгорода.

«Евпатий Коловрат» предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов, буксирования, доставки грузов в удаленные районы Арктики, для оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Водоизмещение ледокола — 4080 тонн, длина корпуса — 82 метра, ширина — 19 метров, осадка — 4,6 метра. Скорость — до 14 узлов, дальность плавания — 7600 миль, автономность — 30 суток. Экипаж — 28 человек.

«Евпатий Коловрат» сможет преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла.

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург) специализируется на строительстве скоростных судов и кораблей из алюминиево-магниевых сплавов и стальных судов спусковым весом до 1500 тонн. В частности, «Алмаз» строит сторожевые корабли для Погранслужбы ФСБ России.

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