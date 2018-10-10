Сторожевик «Безупречный» вошел в состав Погранслужбы ФСБ России

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM В состав Пограничной службы ФСБ России включен сторожевой корабль «Безупречный» (проект 22 460). Флаг на корабле поднят на территории ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге 10 октября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.

«Безупречный» был заложен в мае 2017 года, спущен на воду в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года на новом сторожевом корабле «Безупречный» произошла поломка китайского двигателя, потребовавшая его полной замены.

Ранее на сторожевых кораблях этой и других серий предполагалось устанавливать немецкие дизельные двигатели производства компании MTU. Но они оказались недоступны из-за западных санкций. Тогда было принято решение ставить на корабли китайские дизельные двигатели, что уже привело к ряду поломок.

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Корабль проекта 22 460 разработан Северным проектно-конструкторским бюро (Санкт-Петербург) и предназначен для охраны госграницы и территориальных вод, а также для борьбы с террористами и пиратами.

Водоизмещение «сторожевика» — 750 тонн, скорость хода 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, автономность 30 суток, длина 62,5 метра. Корабль несет на борту вертолет.

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