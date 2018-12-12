Генсек НАТО прокомментировал нападение в Страсбурге

Брюссель, , 12:17 — REGNUM Руководство Североатлантического альянса осуждает бессмысленное нападение на посетителей рождественской ярмарки во французском Страсбурге. Об этом в своем Twitter написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Решительно осуждаю бессмысленную атаку в Страсбурге. Мысленно нахожусь вместе с родными и близкими погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Также глава военного блока подчеркнул, что НАТО будет вместе со французскими властями отстаивать вопросы «защиты наших ценностей и ценностей открытого общества».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря житель Страсбурга Шариф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки, в результате чего погибли четверо человек, еще более десяти получили ранения.

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