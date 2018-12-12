Макрон выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Страсбурге

Париж, , 05:25 — REGNUM Соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела в городе Страсбурге (Франция) выразил 12 декабря французский президент Эммануэль Макрон в Twitter.

«Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям», — высказался президент Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли четыре человека, 12 получили ранения, причем двое находятся в тяжелом состоянии.

Стрелял по толпе житель Страсбурга Шариф Шекат, который скрылся с места ЧП после того, как сам получил ранение. Рассматривается версия теракта. В Страсбурге 12 декабря объявлен траур.

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