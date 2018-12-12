Глава МИД Венесуэлы назвал реакцию Помпео на сотрудничество с РФ циничной

Каракас, , 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил реакцию главы государственного департамента США Майка Помпео на прибытие российских самолетов Ту-160 в Венесуэлу, передает канал TeleSur.

Ранее Майк Помпео заявил в социальной сети, что «два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их народы страдают».

«Реакция государственного секретаря Помпео на военное сотрудничество между Россией и Венесуэлой не только неуважительная, но и циничная: США располагают минимум 800 (известными) военными базами в 70 странах. Сегодня 75 из 107 программ США по сотрудничеству в области безопасности действуют в Латинской Америке», — написал Арреаса в Twitter.

Венесуэльский министр также напомнил, что в 2019 году США выделят на военные расходы более $674 млрд, в то время как 50 млн человек в США живут в бедности и не имеют доступа к медицинским услугам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Венесуэле приземлились два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолеты Ан-124 и Ил-62 российских ВКС. Венесуэльские пилоты проведут совместные полеты с российскими коллегами.

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