Командир украинского катера «Бердянск» считает себя невиновным

Москва, , 07:42 — REGNUM Командир задержанного в Керченском проливе малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) «Бердянск» капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко заявил о своей невиновности и отказался давать показания. Об этом в Facebook написал его адвокат Николай Полозов.

«Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным», — говорится в сообщении.

Также Полозков подчеркнул, что по отношению к его подзащитному «никто не применяет силу или давление».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее находящийся на излечении украинский моряк Андрей Эйдер, арестованный вместе с остальными членами экипажей задержанных в Керченском проливе украинских кораблей, отметил, что главным «испытанием» для арестованных является доступ лишь к одной радиостанции и отсутствие табачных изделий.

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