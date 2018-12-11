Помпео пожалел казну России и Венесуэлы из-за перелета Ту-160

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Отправка двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу не что иное, как разбазаривание государственных средств правительствами обеих стран. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

Отсылку через полмира бомбардировщиков следует рассматривать так: правительства России и Венесуэлы, пока их граждане страдают, занимаются разбазариванием средств и подавлением свобод, отметил Помпео. При этом он обвинил власти обеих стран в коррумпированности.

https://twitter.com/SecPompeo/status/1072324063551463424

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два российских Ту-160, а также самолеты Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Каракасе. Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес пояснил, что самолеты примут участие в совместных учениях, нацеленных на защиту страны.

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