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Американский суд отложил рассмотрение дела Бутиной

Политика

Американские СМИ распространили информацию о том, что гражданка России Бутина согласилась пойти на сделку со следствием

Американский суд отложил рассмотрение дела Бутиной
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Вашингтон, 12 декабря 2018, 04:30 — REGNUM  Рассмотрение дела Марии Бутиной в американском суде перенесено на 13 декабря, сообщает 12 декабря Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ распространили информацию о том, что гражданка России Бутина согласилась пойти на сделку со следствием и признать вину в сговоре с целью нарушить американский закон об иностранных агентах.

После этого Бутина якобы может уже через полгода выйти из тюрьмы и покинуть Соединенные Штаты.

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Арестована Бутина была в июле 2018 года в Вашингтоне. Ее обвиняют в связях российскими спецслужбами и работе иностранным агентом в Штатах без регистрации.

Сейчас Бутина содержится в тюрьме Александрии (штат Вирджиния, США). Американцы отказываются освободить ее под залог.

Читайте ранее в этом сюжете: NBC: Бутина признала себя виновной в нарушении закона США об иноагентах

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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