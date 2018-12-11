Сенатор США: изменение Бутиной своих показаний — важный шаг против Трампа

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Серьезность расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося «российским делом», укрепляется последними сообщениями о Марии Бутиной, считает американский сенатор Ричард Блюменталь. Комментируя новость о том, что жительница РФ Бутина — обвиняемая в деятельности в качестве незарегистрированного агента — решила изменить показания, Блюменталь пишет на своей странице в твиттере:

«Решение Марии Бутиной изменить свои показания и, вероятно, заключить сделку с прокурором, это напоминание о том, что Мюллер делегировал и децентрализовал свое расследование. Умный ход. Над элементами «российского вмешательства» в выборы-2016 теперь работают различные части министерства юстиции. При наличии других отделов министерства, изучающих дело Трампа, России и 2016 года, Мюллер может 1) использовать опыт других подразделений 2) обеспечить, чтобы другие юридические лица настаивали на своем, даже если сам он будет загнан в тупик».

По мнению сенатора, нельзя недооценивать широту этого расследования, а по мере того, как Трамп приходит в отчаяние, пишет Блюменталь, он становится потенциально еще больше деструктивным — b тем самым «закладывается фундамент для продолжения расследования»:

«Сегодня Мюллер посадил семена, которые будут жить и гарантировать, что никто не стоит выше закона».

Напомним, по информации СМИ задержанная в США гражданка России Мария Бутина якобы согласилась сотрудничать с прокурором и признать себя виновной по некоторым пунктам. Слушания по делу Бутиной состоятся в США 12 декабря.