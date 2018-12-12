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В мирных переговорах по Йемену примет участие генсек ООН — Reuters

Политика

Антониу Гуттериш будет участвовать в закрытии переговоров 13 декабря

Нью-Йорк, США, 12 декабря 2018, 00:07 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в мирных переговорах по Йемену, которые проходят в Швеции, 11 декабря передает агентство Reuters.

По информации источников информагентства, Гуттериш намерен поучаствовать в закрытии переговоров между хуситами и «правительственной коалицией» Йемена 13 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, стартовавшие 6 декабря в Швеции первые за два года переговоры между сторонами конфликта в Йемене уже принесли ощутимый результат. Так, хуситы и «правительственная коалиция» договорились освободить более 7000 пленных и заключенных с каждой стороны.

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