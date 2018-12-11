Хуситы и «правительственная коалиция» Йемена освободят 15 тыс. пленных

Стокгольм, , 17:04 — REGNUM Хуситы и «правительственная коалиция» Йемена на мирных переговорах в Швеции договорились об освобождении около 15 тыс. военнопленных и заключенных, 11 декабря передает агентство Reuters.

«Мы обменялись списком более чем из 7000 имен с каждой стороны, в том числе около 200 высокопоставленных офицеров», — сообщил журналистам представитель хуситов Халеб Мутлак.

Согласно заявлению «правительственной коалиции», в их список входят 8576 заключенных, в том числе гражданские активисты и журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 декабря хуситы, «правительственная коалиция», возглавляемая саудитами, и ООН ведут переговоры в Швеции по мирному урегулированию в Йемене.

До 13 декабря стороны должны обсудить прекращение огня и статус порта Ходейда, возобновление работы аэропорта Саны и экономические вопросы.

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