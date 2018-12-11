Порошенко: обвинение Россией моряков — спектакль и фарс

Киев, , 15:57 — REGNUM Российские власти разыгрывают спектакль, обвиняя украинских военных моряков в нарушении границы в Черном море. Об этом говорится в сообщении президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

Киев продолжит борьбу ради освобождения моряков из российской тюрьмы, заверил украинский лидер. Он назвал «фарсом» предъявленные украинским военным обвинения и заявил, что Крым и воды вокруг него — «украинские».

"Уверен, будет разыгрываться спектакль с якобы уголовной ответственностью за нарушение границы», — отметил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские воды и игнорировали предупреждения россиийских пограничников. В результате украинские корабли были задержаны, их экипажу — 24 морякам — предъявлены обвинения по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении госграницы.

Москва считает инцидент умышленной провокацией Киева. Власти Украины заявляют, что речь идет о «российской агрессии».

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