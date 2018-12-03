Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы с РФ

Москва, , 11:52 — REGNUM Задержанным в Керченском проливе 24 украинским морякам предъявлено обвинение. Об этом заявил адвокат одного из арестованных офицеров Николай Полозов.

Читайте также: Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО Москвы

Как уточнил юрист, слова которого приводит РБК, украинских военных обвиняют по ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ). Максимальное наказание, которое грозит морякам, до шести лет лишения свободы.

Читайте также: Украинский моряк рассказал о секретном приказе стрелять по кораблям РФ

Как сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками в Чёрном море 25 ноября. Для пресечения незаконной попытки пройти через Керченский пролив буксирами «Яны Капу» и малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь» сопровождавшие их российские катера были вынуждены применить огонь. По факту незаконного пересечения госграницы с РФ было возбуждено уголовное дело. Украинские суда отправили на спецстоянку в Керчь, а моряков по решению суда арестовали.

На днях офицеры ВМС Украины были переведены в Москву. В настоящее время они находятся на «карантине» в СИЗО «Лефортово» и помещены в разные одиночные камеры. Жалоб на условия содержания у моряков нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Все моряки с задержанных кораблей ВМС Украины арестованы судом Симферополя