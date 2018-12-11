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В Кремле не исключили выдачу Путину удостоверения Штази

Политика

Ранее КГБ и Штази работали как партнеры

Москва, 11 декабря 2018, 13:01 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин действительно мог ранее иметь удостоверение министерства госбезопасности бывшей Германской Демократической Республики, известного как Штази. Об этом 11 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что подробнее о документах Путина могут сообщить представители спецслужб, в частности Службы внешней разведки. Он напомнил, что в период существования СССР КГБ и Штази работали как партнеры, что допускает выдачу подобных удостоверений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие эксперты нашли в архивах Штази удостоверение на имя «майора Владимира Путина». Издание Bild опубликовало снимок документа, хранившегося в архиве в Дрездене.

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