В Кремле не исключили выдачу Путину удостоверения Штази

Москва, , 13:01 — REGNUM Российский президент Владимир Путин действительно мог ранее иметь удостоверение министерства госбезопасности бывшей Германской Демократической Республики, известного как Штази. Об этом 11 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что подробнее о документах Путина могут сообщить представители спецслужб, в частности Службы внешней разведки. Он напомнил, что в период существования СССР КГБ и Штази работали как партнеры, что допускает выдачу подобных удостоверений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие эксперты нашли в архивах Штази удостоверение на имя «майора Владимира Путина». Издание Bild опубликовало снимок документа, хранившегося в архиве в Дрездене.

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