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В Германии нашли удостоверение на имя Путина из Штази

Политика

Благодаря ему будущий глава государства смог бы беспрепятственно входить и выходить из учреждений министерства

Берлин, 11 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Эксперты, изучающие архивы бывшего министерства государственной безопасности ГДР Штази, обнаружили удостоверение, выданное на имя «майора Владимира Путина», сообщает со ссылкой на немецкую прессу американское агентство Associated Press.

Фотографию удостоверения опубликовало издание 11 декабря. По информации журналистов, оно было обнаружено в архиве Штази в Дрездене.

Как отметил глава экспертной группы Конрад Фелбер, благодаря этому удостоверению будущий российский президент смог бы свободно посещать учреждения безопасности. Он добавил также, что это упрощало будущему главе государства задачу вербовки людей, поскольку ему не приходилось бы говорить о своей работе на КГБ.

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Политическая жизнь Германии
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