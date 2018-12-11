Вице-губернатору Петербурга не понравилось новое название стадиона

Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который курировал завершающий этап строительства стадиона на Крестовском острове, высказался за сохранение за ним названия «Санкт-Петербург Арена». Он также высказал сожаление, что не состоялось общественного обсуждения нового имени для стадиона.

Напомним, футбольный клуб «Зенит», управляющий стадионом на правах концессии, объявил, что с 9 декабря стадион называется «Газпром Арена», что подчеркивает социальную миссию главного спонсора петербургского «Зенита» — ПАО «Газпром».

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Это решение вызвало критику со стороны ряда общественных деятелей и политиков, а петербургские «справороссы» обратились в Смольный с просьбой отменить «незаконное», на их взгляд, действие футбольного клуба по переименованию стадиона.

«К рабочему названию «Санкт-Петербург Арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит», — написал Игорь Албин на своей странице в соцсети.

Он считает, что «решение о наименовании объекта должны принимать жители города». Албин напомнил, что предлагал бывшему губернатору Георгию Полтавченко провести общественное обсуждение имени стадиона.

«Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло», — добавил чиновник.

Стадион на Крестовском острове был построен за счет бюджетных средств Санкт-Петербурга. В феврале 2018 года стадион перешел под управление ФК «Зенит» на основе концессионного договора на 49 лет.

«Реализация прав на название спортивных сооружений — одно из основных направлений развития спортивной индустрии в мире», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» о переименовании стадиона.

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