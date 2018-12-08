Домашний стадион «Зенита» получил название «Газпром-арена»

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Домашний стадион санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» будет называться «Газпром-арена», сообщает 8 декабря пресс-служба футбольной команды.

«С 9 декабря 2018 года на футбольной карте мира появится новая точка — Газпром-арена», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Также сообщается, что это новое название будет «интегрировано» на разнообразные виды носителей: от изображения логотипов на фасаде арены до билетов, униформы сотрудников и сувенирной продукции.

«Домашняя арена сине-бело-голубых — это уникальный высокотехнологичный комплекс, готовый принимать спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия в любое время года», — передает пресс-служба и добавляет, что стадион оснащён выдвижным полем и раздвижной крышей диаметром в 286 метров.

Отметим, домашний стадион команды «Зенит» строился около 10 лет и его стоимость выросла с 6,7 млрд рублей до 45 млрд рублей. При этом сменилось несколько подрядчиков. Первоначально планировалось дать стадиону название «Крестовский» (расположен на Крестовском острове в Санкт-Петербурге — ИА REGNUM ), затем — «Санкт-Петербург Арена».