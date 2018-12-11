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В Венесуэле назвали цель прибытия самолетов ВКС РФ

Политика

В защите страны помогут союзники

Каракас, 11 декабря 2018, 01:23 — REGNUM  Российские военные самолеты направлены в Венесуэлу для участия в совместных полетах, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Лопес подчеркнул, что таким образом венесуэльские военные готовятся защищать свою страну, когда это понадобится. Каракас будет делать это вместе со своими союзниками, «которые защищают уважительные отношения между государствами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Минобороны РФ заявили об отправке в Боливарианскую республику двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов Ан-124 и Ил-62. Самолеты уже находятся в Венесуэле.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: Стратегические ракетоносцы Ту-160 отправлены в Венесуэлу

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Россия и страны Латинской Америки
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