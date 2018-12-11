В Венесуэле назвали цель прибытия самолетов ВКС РФ

Каракас, , 01:23 — REGNUM Российские военные самолеты направлены в Венесуэлу для участия в совместных полетах, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Лопес подчеркнул, что таким образом венесуэльские военные готовятся защищать свою страну, когда это понадобится. Каракас будет делать это вместе со своими союзниками, «которые защищают уважительные отношения между государствами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Минобороны РФ заявили об отправке в Боливарианскую республику двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов Ан-124 и Ил-62. Самолеты уже находятся в Венесуэле.

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