ООН «надеется» на продолжение переговоров по Йемену

Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Специальный представитель ООН по мирному урегулированию в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что «надеется» на продолжение переговоров между воюющими сторонами в начале 2019 года, 10 декабря передает агентство Reuters.

По словам Гриффитса, переговоры в Швеции являются «первым раундом» переговоров, за которым должны последовать другие. На следующих переговорах стороны должны обсудить вопросы обеспечения безопасности для политического урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Швеции под эгидой ООН стартовали первые за многие месяцы переговоры между хуситами и «правительственной коалицией» Йемена.

Читайте также: В ООН озвучили число гражданских, погибших в Йемене за три месяца