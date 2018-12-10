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ООН «надеется» на продолжение переговоров по Йемену

Политика

Встреча в Швеции является «первым раундом» переговоров

Нью-Йорк, США, 10 декабря 2018, 23:50 — REGNUM  Специальный представитель ООН по мирному урегулированию в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что «надеется» на продолжение переговоров между воюющими сторонами в начале 2019 года, 10 декабря передает агентство Reuters.

По словам Гриффитса, переговоры в Швеции являются «первым раундом» переговоров, за которым должны последовать другие. На следующих переговорах стороны должны обсудить вопросы обеспечения безопасности для политического урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Швеции под эгидой ООН стартовали первые за многие месяцы переговоры между хуситами и «правительственной коалицией» Йемена.

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