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В ООН озвучили число гражданских, погибших в Йемене за три месяца

Политика

Днем ранее в Швеции стартовали переговоры между хуситами и «правительственной коалицией»

Женева, Швейцария, 7 декабря 2018, 17:43 — REGNUM  Агентство ООН по беженцам назвало число гражданских лиц, погибших в ходе войны в Йемене с августа по октябрь текущего года, 7 декабря передает агентство Associated Press.

По информации УВКБ ООН, за эти три месяца в Йемене погибли 1478 гражданских, 33% из них — женщины и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Швеции стартовали переговоры между хуситами и «правительственной коалицией» Йемена. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и унес десятки тысяч жизней.

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Ситуация в Йемене
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