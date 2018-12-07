В ООН озвучили число гражданских, погибших в Йемене за три месяца

Женева, Швейцария, , 17:43 — REGNUM Агентство ООН по беженцам назвало число гражданских лиц, погибших в ходе войны в Йемене с августа по октябрь текущего года, 7 декабря передает агентство Associated Press.

По информации УВКБ ООН, за эти три месяца в Йемене погибли 1478 гражданских, 33% из них — женщины и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Швеции стартовали переговоры между хуситами и «правительственной коалицией» Йемена. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и унес десятки тысяч жизней.

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