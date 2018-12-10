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В Германии вынесли приговор немцу из «Талибана» *

Политика

* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Берлин, 10 декабря 2018, 22:31 — REGNUM  Суд Дюссельдорфа приговорил гражданина Германии к шести годам тюрьмы за участие в деятельности радикальной исламистской группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 декабря передает агентство Associated Press.

37-летний Томас К., немец по национальности, воевал на стороне талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2013 года. В 2018 году он попал в плен и был экстрадирован в Германию.

Согласно обвинению, осужденный готовил террористические атаки и работал над пропагандистским видео, направленным на мусульман в Германии.

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