В Германии задержали предполагаемого пособника берлинского террориста

19 декабря 2016 г. в центре Берлина грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку вместе с собравшимися там людьми

Берлин, , 19:23 — REGNUM В Берлине задержан 26-летний выходец из Туниса, подозреваемый в причастности к совершению теракта на рождественской ярмарке. Об этом, как передает ВВС, сообщил представитель прокуратуры Германии.

По данным следствия, подозреваемый был знаком с непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне теракта они вместе ужинали в одном из ресторанов немецкой столицы.

Отмечается, что в доме выходца из Туниса, имя которого не называется, прошел обыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. в центре Берлина грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку вместе с собравшимися там людьми. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы с ранениями различной тяжести.

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