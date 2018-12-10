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Климкин обвинил Россию в желании разрушить экономику юга Украины

Политика

Дипломат не объяснил, зачем РФ помогать Украине в том, что она сама прекрасно делает

Брюссель, 10 декабря 2018, 19:13 — REGNUM  Россия хочет дестабилизировать юг Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 декабря в Брюсселе, сообщило информационное агентство «УНН».

"Логика действий России — дестабилизировать украинский Юг. Сначала сделать так, чтобы экономическая активность на украинском Донбассе была уменьшена, сделать ее неэффективной, затем вызвать дестабилизацию, а затем сыграть свой сценарий», — рассказал Климкин.

Он также добавил, что в ближайшее время украинское правительство представит в Европе ряд проектов, которые можно быстро реализовать на временно подконтрольной Украине части Донбасса.

Напомним, по данным экспертов, с 2012 года экспорт Украины в РФ снизился в пять раз, причём страна никак не компенсировала свои убытки. Отметим, главной причиной такого снижения стала последовательная русофобская политика киевского режима, захватившего власть путём вооружённого переворота в феврале 2014 года.

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Социально-экономический кризис на Украине
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