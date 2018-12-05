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За шесть лет украинский экспорт в РФ сократился в пять раз — эксперт

Экономика

Украина ничем не компенсирует убытки

За шесть лет украинский экспорт в РФ сократился в пять раз — эксперт
Валерий Ковинин. Телега

Киев, 5 декабря 2018, 22:27 — REGNUM  С 2012 по 2018 год экспорт с Украины в Россию сократился в пять раз: с $20 до $4 млрд ежегодно, заявил экономист Виктор Скаршевский 5 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Скаршевский отметил, что за это время экспорт продукции машиностроения сократился более чем в десять раз.

«Экспорт продолжает сокращаться. Так, за девять месяцев, по данным госкомстата, экспорт с Украины в Россию сократился еще на 7,5%», — добавил он.

Кроме того, из-за блокады Донбасса Украина была вынуждена вдвое увеличить закупки угля в РФ.

Испортив отношения с Россией, Украина потеряла $18 млрд на экспорте в СНГ, зато на $1−2 млрд нарастила экспорт сырья в ЕС.

«Может быть, Украина компенсировала эти потери на других рынках — Азии, Африки, Америки? Нет, там тоже минус $6 млрд. Вот и получается, теряем, разрываем, запрещаем, а в итоге беднеем. Таким образом можно охарактеризовать экономическую политику Украины», — подытожил Виктор Скаршевский.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Украина готовится разорвать ещё 48 договоров с РФ.

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Эксперты полагают, что это никак дополнительно не ухудшит и без того плохие отношения между двумя странами.

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Отношения Украины и России
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