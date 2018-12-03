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В ДНР заявили о подготовке Украиной ракетного удара с воздуха

Политика

Украина готовит провокации в Донбассе, в том числе с применением химического оружия, заявили в Донецке

Донецк, 3 декабря 2018, 19:27 — REGNUM  Разведка ДНР получила сведения о нескольких вариантах наступательных действий вооружённых сил Украины в Донбассе, разработанных «западными кураторами совместно с украинским командованием», заявил 3 декабря заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В частности, по его словам, в подконтрольных Киеву населённых пунктах на Горловском направлении планируется организовать химическую атаку. Ранее разведка ДНР уже сообщала о подготовке таких мероприятий специалистами из Великобритании. Кроме этого, в Мариуполе готовятся провокации на суше и на воде. Оба варианта, как заявил Басурин, предполагают многочисленные жертвы среди мирного населения и украинских военнослужащих с тем, чтобы обвинить в этом силы ДНР.

«Данный повод сразу же будет использован для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по критически важным объектам республик. В частности, под удары артиллерии и авиации попадут места скопления боевой техники, установленные Минскими договорённостями, склады вооружения и горюче-смазочных материалов, гражданская инфраструктура», — приводит слова Басурина «Донецкое агентство новостей».

В Донецке также не исключают, что все эти варианты могут быть реализованы последовательно, чтобы «гарантированно сформировать в глазах мировой общественности образ тирана в лице руководства республики и обосновать тотальную мобилизацию украинских граждан в ряды вооруженных формирований Украины», заявил Басурин.

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Война в Донбассе
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