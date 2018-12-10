Архангельский губернатор хочет отложить переход на новую «мусорную» систему

Архангельск, , 16:21 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с предложением отложить переход на новую систему обращения с отходами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С 1 января следующего года все регионы России должны перейти на новую систему обращения с отходами, однако далеко не все субъекты к этому готовы. Повсеместно констатируется тот факт, что необходимую инфраструктуру своевременно создать не удается. Предварительная оценка положения дел в Архангельской области региональным оператором говорит о том, что не все так просто, как хотелось бы», — написал губернатор на своей странице ВКонтакте. По всей видимости, в ближайшее время в Государственную Думу будет внесено предложение о переносе даты вступления в силу Федерального закона «Об отходах производства и потребления», предусматривающих переход на новую систему обращения с отходами.

«Очень надеюсь, что нам вместе с депутатами Госдумы, представляющими Архангельскую область, и поддерживающими нас регионами удастся добиться пересмотра этих сроков», — отметил Игорь Орлов. Полученное дополнительное время губернатор планирует использовать для того, чтобы максимально внимательно и содержательно обсудить с общественностью новую схему обращения с отходами, рассказать, какие изменения ждут регион.

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«Все члены областного правительства — кураторы районов — должны объехать их и провести с местными жителями необходимую разъяснительную работу. Для этого, конечно, предстоит самим глубоко разобраться в теме. Ну и конечно, это время будет использовано и оператором, и всей системой управления на муниципальном и региональном уровне для того, чтобы после введения соответствующих платежей за обращение с отходами люди увидели и ощутили реальные изменения, которые приведут к улучшению экологической обстановки в Архангельской области», — написал губернатор.

Напомним, для Архангельской области переход на новую систему обращения с отходами обернулся перспективой стать могильником для захоронения московского мусора. Отправной точкой конфликта региональной власти и населения области стало известие о том, что у станции Шиес планируют построить полигон для утилизации ТКО. Подробности проекта долгое время не раскрывались, власти лишь ссылались на передовые европейские технологии. В действительности оказалось, что там планируют построить полигон для хранения брикетов ТКО. Для переработки отходов власти ищут инвесторов. Но речь, скорее всего, пойдет, как сказал представитель правительства Евгений Фоменко, о мусоросжигательных заводах.

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