Архангельский губернатор отреагировал на массовые протесты населения

Архангельск, , 14:16 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов потребовал от регионального правительства усилить разъяснительную работу по вопросам, связанным с внедрением новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее поручение было дано в ходе еженедельного оперативного совещания.

Поводом для подобных заявлений стал многотысячный протест, прошедший минувшим воскресеньем во многих городах и районах области, а также за ее пределами — в НАО и Коми.

«Как и положено правительству области, мы обязаны слышать и реагировать на то, что происходит. Мнение людей, основанное на их неосведомленности в тех задачах и решениях, которые сегодня стоят перед нами, вызывает серьезное беспокойство, — заявил Игорь Орлов. — Правительству региона необходимо провести большую просветительскую работу, разъяснить суть происходящих и планируемых в соответствии с федеральным законодательством изменений. Перед всеми нами стоит большая и ответственная задача — наведение порядка и чистоты в нашем большом доме, который называется Архангельская область».

Особое внимание глава региона уделил инвестиционному проекту по строительству экотехнопарка в районе железнодорожной станции «Шиес» (Ленский район). Игорь Орлов потребовал от правительства в кратчайшие сроки совместно с инвестором организовать и провести полномасштабную презентацию проекта.

Напомним, что отправной точкой конфликта власти и населения области стало известие о том, что у станции Шиес планируют построить полигон для утилизации ТКО. Подробности проекта долгое время не раскрывались, власти лишь ссылались на передовые европейские технологии. Но после презентации проекта подтвердились все худшие опасения — на станции Шиес будет полигон для хранения брикетов ТКО. Для переработки отходов власти ищут инвесторов. Но речь скорее всего пойдет, как сказал представитель правительства Евгений Фоменко, о мусоросжигательных заводах.

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