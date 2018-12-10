Меркель: националисты лгут о содержании Глобального договора ООН о миграции

Марракеш, Марокко, , 16:01 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в Марокко в поддержку Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и законной миграции», принятого на конференции в Марракеше. Меркель предупредила об опасности национализма и кампании против этого договора, передает канал N-TV.

Канцлер заявила, что «опасения многих людей по поводу незаконной миграции используются противниками этого договора, чтобы распространять ложные сообщения».

Меркель осудила «национальный односторонний подход» и напомнила, что ООН была основана после Второй мировой войны в результате «бесконечных страданий», причиненных национал-социализмом.

«Стоит бороться за этот договор», — подчеркнула она, поскольку речь идет «об основе международного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, принятый на конференции Глобальный договор о миграции еще должен быть официально одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в январе.

От договора отказался ряд стран, в том числе США, Австралия, Австрия, Венгрия, Израиль, Болгария, Чехия, Польша, Словакия. Власти этих стран подчеркнули, что договор частично лишает государства суверенитета и опасным образом размывает границу между легальной и нелегальной миграцией.

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