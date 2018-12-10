Против Договора ООН о миграции выступают «боты» — Botswatch

Берлин, , 08:01 — REGNUM В интернет-дебатах о Глобальном договоре Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции» оказалась необычно высокой доля так называемых ботов — аккаунтов в социальных сетях, принадлежащих программам-роботам или фиктивным личностям. Об этом пишет немецкое издание Die Welt 10 декабря.

Компания Botswatch проанализировала около 800 тыс. сообщений в Twitter, опубликованных в период с 24 ноября по 2 декабря. По ее подсчетам, доля ботов среди распространителей критики Глобального договора о миграции составляет 28%. Обычно их доля в политических дебатах составляет 10−15%.

Тема Глобального договора стала самой «подверженной вмешательствам» со времен выборов в немецкий бундестаг в сентябре 2017 года. Так, например, с фальшивых аккаунтов распространялась информация, что правительство Германии намеренно вводит в заблуждение граждан страны о содержании договора.

Авторы исследования также изучили сообщения о протестах «желтых жилетов» во Франции и заявили, что «боты» пытаются создать впечатление интернационального протеста, а не только французского явления.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание Глобального договора о миграции запланировано на конференции ООН в марокканском Марракеше. Конференция пройдет 10−11 декабря.

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