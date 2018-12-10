Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 3

Марат Шибутов, Юрий Солозобов, Наталья Малярчук, , 22:02 — REGNUM

Продолжение. Начало: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1 Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2

7. Отношения в военной сфере

Немаловажными являются взаимоотношения представителей военных ведомств Казахстана и России. Разумеется, кроме военных контактов есть еще и сотрудничество спецслужб, но эта деликатная тема находится вне рассмотрения данного доклада.

7.1. Военное сотрудничество

Военное сотрудничество Казахстана и России развивается по следующим направлениям:

военное образование;

закупка вооружения, боеприпасов и комплектующих к нему (в последние годы закупки идут не только в рамках платы Казахстану от России за полигоны, но и сверх нее — уже за отдельные деньги);

военно-техническое сотрудничество в целом;

членство в ОДКБ и формирование коллективных сил;

общая система ПВО (о ней отдельно);

взаимодействие на уровне штабов;

совместные учения.

Основные документы, определяющие военное сотрудничество, это:

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве (Москва, 28 марта 1994 г.);

Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних границ (Москва, 21 октября 1994 года);

Меморандум между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам обеспечения функционирования комплекса «Байконур» (г. Астана, 9 января 2004 года);

Договор между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г. );

); Договор между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) (Москва, 18 октября 1996 года) (с изменениями и дополнениями от 25.11.2005 г. );

); Договор между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Сары-Шаган (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г. );

); Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 24 декабря 2013 года);

Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации (Астана, 30 декабря 2013 года).

7.2. Российские военные объекты в Казахстане

До распада СССР на территории Казахстана находились восемь крупных испытательных полигонов, занимавших более 7% территории КазССР. В начале 90-х годов ХХ столетия два полигона были закрыты. Условия использования Россией оставшихся военных научно-исследовательских и испытательных полигонов были оговорены различными двусторонними соглашениями (как правило, за объекты платят арендную плату, также Россия продает вооружение и военную технику Казахстану по внутрироссийским ценам). Сейчас в Казахстане функционируют следующие полигоны (общей площадью несколько миллионов гектаров):

Полигон Сары-Шаган на озере Балхаш и отдельный радиотехнический узел 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны Космических войск ВС России (объект «Балхаш-9»). Узел входит в единую систему предупреждения о ракетном нападении, а также осуществляет фиксирование технических параметров испытываемых на полигоне Сары-Шаган боевых ракетных комплексов. Космодром Байконур в Кзыл-Ординской области и 171 авиационная комендатура в Караганде (предназначена для тылового обеспечения и управления поисково-эвакуационными работами при запусках и посадках космических аппаратов с космодрома Байконур). Полигон Тайсоган в Атырауской области — государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) №669. Объекты 4-го Государственного центрального полигона в Западно-Казахстанской области. Объекты 929-го Государственного летно-испытательного центра в Атырауской и Западно-Казахстанской области.

В 2016 году полигон Эмба, расположенный на территориях Атырауской и Актюбинской областей, был закрыт, а его земельная площадь была передана Казахстану.

Эти полигоны используются для испытаний стоящей с 1995 г. на боевом дежурстве российской системы противоракетной обороны А-135, для чего создана так называемая «Южная трасса», включающая в себя полигоны Капустин Яр, Тюра-Там (Байконур), Сары-Шаган и полигон Кура на Камчатке. На полигоне Сары-Шаган также находятся радиолокационные станции, входящие в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Так как РВСН является ключевым фактором безопасности России, то важность «Южной трассы» нельзя недооценивать.

7.3. Общая система ПВО

В 2013 году Казахстана и Россия создали Единую систему ПВО — то есть Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества независимых государств.

На Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации в мирное время возлагается решение следующих задач:

непрерывное ведение радиотехнической, радиолокационной разведки и радиоразведки, своевременное вскрытие подготовки и начала воздушного нападения противника;

охрана и защита воздушного пространства на стыках государственных границ сторон;

контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства сторон в регионе;

принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением установленных правил, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов;

оповещение войск (сил) вооруженных сил сторон о пролетах разведывательных космических средств и выдача в сетях оповещения информации о воздушной обстановке;

осуществление радиолокационного контроля воздушного пространства и передача органам организации воздушного движения сторон в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности данных о движении воздушных судов и других воздушных объектов в случаях, предусмотренных правилами использования воздушного пространства сторон, а также оказание помощи воздушным судам в случае возникновения в полете форс-мажорных обстоятельств.

Местонахождение командования Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации — Республика Казахстан, г. Алма-Ата.

7.4. Покупка оружия

Несмотря на то, что Казахстан обладал довольно большими запасами вооружений и военной техники, оставшейся после СССР, страна нуждается в новой военной технике, которую не может произвести сама. Основной продавец новой техники — это Россия. Обратим внимание на то, что по большей части закупки шли в рамках платы за военные полигоны, либо по внутрироссийским ценам, что делало их выгодными для Казахстана. Однако в последнее время ряд закупок нового вооружения производится вне данной схемы.

В настоящее время наиболее крупным заказом на поставки военной техники из России в Казахстан является закупка 36 истребителей Су-30СМ, которая продолжается с 2015 и до 2020 года. Официально заключены контракты на поставку 23 самолетов (Подписан контракт на закупку Казахстаном еще восьми истребителей Су-30СМ. 22.05.2018).

Ниже приведены данные Стокгольмского института исследования проблем мира по продаже Россией военной техники в Казахстан с 1991 по 2017 год (SIPRI. Trade registers).

Таблица 7.4.1. Поставки основных видов обычных вооружений в Казахстан на протяжении 1991 до 2017 года

Продавец Кол-во заказанных единиц Обозначение вооружения Описание вооружения Год заказа Год (ы) поставок Кол-во поставляемого вооружения Комментарии РоссияR: Kazakhstan 13 Самолет АэроЛ-39 «Альба-трос» Учебно-боевой самолет 1995 1996−2000 13 Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном. 12 Самолет МиГ-29 Многоцелевой истребитель 1995 1995 12 Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном. 14 Самолет Су-25 Штурмовик 1995 1997 14 Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном. 14 Самолет Су-27С Многоцелевой истребитель 1995 1999−2001 14 Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном. 36 Ракеты 5В55У Ракеты для зенитного ракетного комплекса С-300 1998 2000 36 1 Самолет Ил-76М Тяжелый военно-транспортный самолет 1998 2000 1 Бывший в употреблении 1 Зенитный ракетный комплекс С-300 Зенитный ракетный комплекс 1998 2000 1 Бывший в употреблении 3 Вертолет Ми-8МТ Многоцелевой вертолет 2002 2002 3 Модификации Ми-17В-5 14 Вертолет Ми-8МТ Многоцелевой вертолет 2002 2004−2007 14 Сделка объемом 63 млн $. Модификация Ми-17, для антитеррористических и антинаркотических операций 14 БТР-80А Бронетранспортер 2003 2004−2005 14 18 Бронеавтомобиль КамАЗ-43 269 «Выстрел» Легкобронированный автомобиль 2006 2008 18 Для пограничников 1 БТР-80 Бронетранспортер 2006 2008 1 3 Вертолет «Ансат» Легкий многоцелевой вертолет 2007 2008−2009 3 79 БТР-80А Бронетранспортер 2007 2007−2010 79 Ориентировочно за 40 млн $ 12 Вертолет Ми-8МТ Многоцелевой вертолет 2007 2009−2012 12 Модификация Ми-17В-5 2 РЛС Н001 «Меч» Радиолокационная станция для истребителя Су-27 2007 2010 2 Модификация Н001В, для истребителя Су-27, модернизированного в Белорусси до модификации Су-27М2 400 Ракеты 5В55У Ракеты для зенитного ракетного комплекса С-300 2009 120 Ракета 9М120 «Атака» Противотанковая управляемая ракета с радио-командной системой управления 2010 2011 40 Для БМПТ «Терминатор» 10 БМПТ «Терминатор» Боевая машина поддержки танков 2010 2011−2013 10 44 БТР-82А Бронетранспортер 2010 2011−2012 44 40 ПЗРК «Игла-1» Переносной зенитный ракетный комплекс 2010 Модификация 9М39, для ракетных катеров «Катран» 30 Ракета Х-35 Противо-корабельная дозвуковая маловысотная ракета для уничтожения кораблей водо-измещением до 5000 тонн 2010 Для ракетных катеров «Катран» 2 Ракетный катер «Катран» (проект 20 970) Ракетно-артиллерийский патрульный катер 2010 21 Бронеавтомобиль ГАЗ-2330 «Тигр» Бронеавтомобиль 2010 2011−2012 21 3 ТОС-1 «Буратино» Тяжелая огнеметная система залпового огня 2010 2011 3 17 БТР-80 Бронетранспортер 2011 2012 17 30 БМПТ «Терминатор» Боевая машина поддержки танков 2012 90 БТР-80А Бронетранспортер 2012 Начало поставки с 2013 года 10 Зенитный ракетный комплекс С-300ПМУ-1 Зенитный ракетный комплекс 2013 Бывшие в употреблении, но возможно модернизированные. Часть общей системы ПВО 3 Проект-22 180 «Барс» Большой сторожевой катер 2009 2010−2014 (3) Казахстанское обозначение «Сардар» 90 БТР-82A БТР (2012) 2015−2017 (90) (10) Mи-8MT/Mи-17 Транспортный вертолет (2012) 2013−2015 10 Вооруженная версия Ми-17, для пограничников (200) С-300В55У Система ПВО (2013) 2015 (200) Возможно бывший в употреблении, в рамках помощи 1 Проект-10 750 «Сапфир» Тральщик 2013 2017 1 Казахстанское обозначение «Алатау» (5) S-300ПС Система ПВО (2013) 2015 (5) Бывшая в употреблении (но возможно модернизированная перед поставкой), помощь в рамках Единой системы ПВО 4 Mи-35M Штурмовой вертолет 2015 2016 (4) 6 Су-30MK Истребитель 2015 2015−2016 6 (3) Mи-8MT/Mи-17 Транспортный вертолет 2016 2016−2017 (3) Вооруженная версия Ми-17, для пограничников 4 Mи-35M Штурмовой вертолет 2017 Запланированная доставка в 2018 году 12 Sу-30MK Истребитель 2017 2017 2

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира

8. Медийные взаимоотношения

Сразу отметим, что российские СМИ намного мощнее казахстанских (разница в размере рекламного рынка практически 40−50 раз), поэтому надо говорить о преобладающем влиянии российских СМИ на Казахстан, а никак не о равноправном влиянии. Медийное воздействие России на Казахстан идет по следующим каналам:

чтение российских СМИ в интернете, просмотр видеоконтента в интернете;

просмотр российских телеканалов в пакетах кабельных и спутниковых каналах;

просмотр контента российских телеканалов, закупленного и транслируемого казахстанскими телеканалами;

рерайт и цитирование российских СМИ о ситуации как в России, так и в СНГ и дальнем зарубежье. Последнее особенно важно для казахстанских СМИ, так как у них нет полноценных корреспондентских пунктов и нет переводчиков, которые бы на постоянной основе переводили бы мировую прессу, то есть Казахстан смотрит на другие страны преимущественно российскими глазами;

наличие в Казахстане франшиз российских изданий со смешанным контентом — «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и др.;

наличие в России нескольких СМИ, которые занимаются сугубо евразийской тематикой и в том числе освещают ситуацию в Казахстане — «ИАЦ МГУ», «Евразия Эксперт», «Ритм Евразии», «Пресс-клуб Содружество». Подчеркнем, что эти СМИ читают в Казахстане гораздо больше, чем в России, и они не задают тон в российской медийной повестке и не влияют на принятие решений;

использование российских социальных сетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир» и др. При этом надо понимать, что именно «ВКонтакте» является главной социальной сетью Казахстана, и его аудитория в несколько раз превышает аудиторию того же «Фейсбука». При этом самые популярные сообщества в Казахстане преимущественно российские, и эта ситуация почти полностью погружает молодежь в российский контент (М.Шибутов Как меняется медийное пространство Казахстана?. 16.03.2018)

использование российских поисковиков с их новостными агрегаторами, Яндекс и Майл.ру, которые формируют для большинства новостную картину дня.

Фактически, Казахстан живет в российском медийном поле, поэтому даже «антироссийская активность» в казахстанских СМИ все равно является только ответом на какой-либо российский медиаповод. Но надо отметить, по данным Zero. kz, примерно до 15−20% пользователей в Казнете — это пользователи из России. Плюс некоторые казахстанские журналисты и политологи пишут для российских СМИ и дают им комментарии по событиям в Казахстане и Средней Азии. Так что существует очень небольшое, но обратное влияние на медийную картину в России.

Сложившаяся ситуация не меняется даже для таких новых медийных каналов, как вайнеры и ютуберы — для них приоритетной является не только казахстанская, но и российская аудитория (М.Шибутов Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2). 28.03.2018). Более того, речь уже идет не только о производстве контента для России, но и о физическом переезде в Москву — самая популярная в Казахстане девочка-ютубер Амина Малгаждар (1,9 миллиона подписчиков на YouТube-канале и один миллион — в Instagram) в октябре с семьей переехала в Москву (Семья видеоблогера Аминки Витаминки переезжает в Москву. 26.10.2018), что видимо связано с желанием более плотно освоить российский рынок.

Но такая близость в информационном поле порождает основные проблемы во взаимоотношениях между двумя странами. Рассмотрим эту ситуацию и со стороны России, и со стороны Казахстана.

В российских СМИ видят два основных негативных тренда относительно Казахстана: националистический и неоимперский. Первый тянется еще из 90-х и всегда был уделом небольшой группы СМИ. Основной их тезис — казахи угнетают русских в Казахстане и незаконно получили исконно русские земли.

Второй тренд начался после 2014 года и укладывается в традиционное «Казахстан уходит от России к США», как будто речь идет о бытовых или семейных отношениях. Этот тренд вызван травмой от происходящего на Украине и высказывания поддерживающих его публицистов тиражируются в самых массовых российских СМИ, которые задают медийные тренды в целом. Иногда эти два тренда сливаются вместе, и получается «Казахстан уходит от России к США, поэтому надо отнять у него часть территории, где живут русские». Этот тезис не поддерживается официально, но такая радикальная позиция существует в общем спектре мнений российских СМИ.

Отметим ряд острых тем, по которым российские СМИ (умышленно или нет) создают довольно серьезные для Казахстана проблемы:

наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Казахстан из Афганистана;

База НАТО или США на Каспии в Актау;

Биологическая лаборатория США в Алма-Ате;

Китайская экспансия в Казахстане;

Казахстан как источник террористической угрозы для России.

Каждая из этих «горячих тем» влияет на внутриполитическую обстановку в Казахстане. Приведем один пример: российский эксперт в своей публикации сообщает о том, что в Алма-Ате может производиться биологическое оружие, причем делает это не только на площадках разных СМИ (Зачем Пентагону биологическая лаборатория в Казахстане? 25.12.2013), но и на сайте своего учреждения (В. Холодов. Строительство в Казахстане биолаборатории Минобороны США вызывает тревогу). Затем в силу авторитетности данного учреждения этот тезис подхватывается уже местными казахстанскими СМИ (В. Бурдин Чумовой проект реализуют в Алматы американские специалисты. 14.01.2014). Затем несколько лет подряд государственные органы Казахстана по несколько раз в год вынуждены опровергать эту информацию (А. Пардашева 6 мифов о «лаборатории Пентагона» в Алматы. 22.08.2018) (А. Мекишева Ложь | 9 сентября 2017 года в Алматы открылась биолаборатория, предназначенная для хранения опаснейших патогенов. 14.12.2017). В итоге, с пресловутой лабораторией связывали даже вспышку менингита в 2018 году (Биртанов опроверг связь вспышки менингита с работой алматинской биолаборатории. 04.06.2018).

При этом аналогичные по статусу и влиянию эксперты КИСИ в различных публикациях, которые могли бы расцениваться как провокации против действующего в России политического режима, отмечены не были.

В казахстанских СМИ негативный для России тренд— это стремление во многих казахскоязычных СМИ создать негативный образ России как наследницы Российской империи и СССР. Это своего рода антиколониальный дискурс с налетом русофобии, но выполненный топорно и полностью в стиле советских газет. Фактически все, что там пишется, написал еще Алдан Аимбетов в газете «Казахская правда» в 90-е годы, и с тех пор ничего особенно не изменилось. Тема предназначена для довольно узкой аудитории «своих». И, тем более, никак не влияет на внутреннюю ситуацию в России.

Ситуацию осложняет то, что и Москва, и Астана думают, что СМИ соседней страны полностью подконтрольны власти. Принято считать, что негативные тренды в них зарождаются с ведома властей или по их заказу. При этом официально и напрямую спросить про такое положение дел попросту невозможно, считается чем-то неприличным. Действительно, если Казахстан официально предъявит претензии по поводу информационных атак, запущенных из России, то это станет поводом для мировой общественности вновь поговорить о медийных провокациях, вмешательстве в выборы и т.д., что недопустимо с учетом союзнических отношений. Но такие ситуации повторяются и негативно сказываются на внутреннем положении в Казахстане.

В последние годы тема «евразийской интеграции» перестала быть приоритетной в политической и медийной повестке. Приведем такой пример: в прежнем составе российского правительства был специальный куратор евразийской интеграции в ранге вице-премьера — Игорь Шувалов. В новом составе кабинета министров евразийская тематика подвисла, есть лишь куратор межправительственных соглашений — Константин Чуйченко.

Для Казахстана это имеет важные экономические последствия. Если ранее российские страны-соседи по ЕАЭС (главным образом, Казахстан и Белоруссия) имели определенный приоритет важности и прямой выход на правительство России для решения текущих задач интеграции, то сейчас все решается либо через президента, либо в формате двухсторонних соглашений, либо в формате межправительственных соглашений, охватывающих сотни стран.

9. Культурные и социальные взаимоотношения

9.1. Язык и культура

Ключевым элементом доступа к общей культуре, которая была образована в рамках Российской империи, а потом и в рамках СССР, является активное знание русского языка. Именно русский язык является фактором, объединяющим культуры двух стран, и поэтому казахстанцы могут быть погружены в современную российскую культуру и даже добиваться там успеха (из последних примеров — карьера Адиля Жалелова, популярного рэпера, выступающего под псевдонимом Скриптонит). Россия также является одним из проводников Казахстана в мировую культуру — через перевод книг, фильмов, сериалов, технических текстов и т.д.

Последние общеказахстанские данные по владению языками были собраны в рамках переписи 2009 года и представлены ниже.

Таблица № 9.1.1. Степень владения языками (по отдельным этносам) по данным переписи 2009 года, % (лиц в возрасте 15 лет и старше) (Итоги национальной переписи населения 2009 года. 15.11.2010)

Степень владения языками: казахским русским английским понимают устную речь из них свободно: понимают устную речь читают из них свободно: понимают устную речь из них свободно: читают пишут и читают читают пишут и читают читают пишут и читают Все население 74,0 2,9 62,0 94,4 3,4 84,8 15,4 2,6 7,7 Казахи 98,4 2,3 93,2 92,1 4,4 79,1 17,5 2,9 9,0 Русские 25,3 2,5 6,3 98,5 1,0 96,7 12,6 2,1 5,6 Узбеки 95,5 12,5 61,7 92,9 10,3 68,3 10,7 2,3 5,4 Украинцы 21,5 2,0 5,2 98,9 0,9 97,1 8,0 1,3 3,7 Уйгуры 93,7 9,7 60,8 95,8 6,4 81,8 15,7 2,6 7,2 Татары 72,6 6,3 33,7 98,4 1,7 94,7 14,2 2,3 6,7 Немцы 24,7 2,5 7,9 99,0 0,9 96,9 9,1 1,5 4,4 Корейцы 43,5 3,7 10,5 98,0 1,4 95,5 24,2 3,5 11,4

Владение русским языком на уровне 94,4%-го понимания устной речи и 84,8%-го свободного применения является очень высоким и поэтому дает большое погружение в культуру друг друга. Но какова же динамика в языковой сфере?

Если взять последнее социологическое исследование «Этнорелигиозные идентификации региональной молодежи», проведенное Бахытжамал Бектургановой и Мадиной Нургалиевой в 2016 году, то на вопрос «На каком языке вы в основном общаетесь?» были получены следующие ответы:

на казахском и русском в одинаковой степени — 44,2%;

только на русском языке — 25,2%;

только на казахском языке — 28,5%.

Всего было опрошено 1404 человека в возрасте 15−29 лет (включительно). Из них городские респонденты — 393 человека, сельские респонденты — 1011 человек. Исследование было проведено в 15 малых городах и 14 населенных пунктах.

Учитывая, что опрашивали региональную молодежь, то есть тех, кто в наименьшей степени владеет русским языком, то надо отметить, что в целом распространение русского языка осталось на том же уровне, что и в 2009 году. Грядет перепись в Казахстане в 2019 году, она даст новые результаты, но они будут доступны для анализа только в 2020 году.

Несмотря на то, что сфера применения казахского языка в быту и в официальном делопроизводстве растет, в других сферах в Казахстане преобладает русский язык. Это происходит за счет накопленного багажа знаний и опережающего развития науки и культуры в России (М.Шибутов Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка? 07.05.2018). Если в Казахстане в год издается 5 тысяч книг, а в России — 125 тысяч, то понятно, где будет преимущество. Поэтому все тревожные разговоры в России относительно судьбы русского языка в Казахстане не имеют почвы под собой — альтернативы тут просто нет. Также пока неизвестен эффект от возможного внедрения латиницы в казахском языке — вполне возможно, что это, как уже было в Узбекистане, окажет обратный эффект — приведет к дополнительному усилению роли русского языка.

9.2. Образование

Важную роль в двухсторонних отношениях России и Казахстана играет обучение иностранных студентов.

Возьмем российские данные (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.). На начало 2015/2016 учебного года в России училось 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% или 188 130 студентов были из стран СНГ. Из этих студентов 36% составляли казахстанцы — это 67 727 человек. Де-факто, доля казахстанских студентов очень высока — это каждый четвертый иностранный студент в России.

Надо отметить, что количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.

Так как в Казахстане учится не более 25 тысяч иностранных студентов, то российских граждан учится не более 2−5 тысяч, что в принципе не оказывает особого влияния на Россию.

В целом, российская статистика по количеству иностранных студентов достаточно отрывочна и неполна, но тем не менее, ряд сведений из нее можно почерпнуть (Образование в Российской Федерации: 2014: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. — 464 с., Образование в Российской Федерации: 2010: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2010. — 492 с., Образование в Российской Федерации: 2012: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. — 444 с.).

Прежде всего отметим, что динамика очень мощная — по сравнению с 2008 годом за семь лет произошло увеличение в 3,5 раза (таблица 9.2.4). И это большой вызов для всей образовательной системы Казахстана. Вполне возможно, что к 2020 году количество казахстанских студентов в российских вузах превысит 100−120 тысяч человек. Кроме того, в 2010/2011 учебном году в учреждениях среднего профессионального образования в России училось 2279 казахстанцев, а это тоже заметный резерв для вузов.

При этом надо понимать, что учатся казахстанцы преимущественно за собственные деньги, а не по государственным грантам.

Таблица 9.2.1. Прием и выпуск студентов из Казахстана в вузах России

Тип приема Год Прием Выпуск Всего С полным возмещением стоимости обучения Всего С полным возмещением стоимости обучения Всего 2007 5700 4211 2674 1732 На условиях общего приема 5327 3945 2609 1688 По международным договорам 373 266 65 44 Всего 2008 5435 3535 2224 1425 На условиях общего приема 4974 3236 2102 1345 По международным договорам 461 299 122 80 Всего 2009 5548 3215 2138 1296 На условиях общего приема 5232 3059 1975 1199 По международным договорам 316 156 163 97 Всего 2010 6424 3547 2615 1706 На условиях общего приема 6028 3400 2480 1655 По международным договорам 396 147 135 51

Преимуществами российских вузов с точки зрения казахстанцев являются лучший образовательный уровень, более легкая система экзаменов, более низкая оплата за обучение, предоставление общежития, обучение на русском языке.

Ниже в таблице приводится стоимость обучения по одинаковым специальностям в КазНУ и НГУ в 2018—2019 учебном году. Средневзвешенный курс рубля по отношению к тенге взят за август, 1 рубль — 5,41 тенге (Официальные обменные курсы иностранных валют в 2018 год). Обучение в НГУ дешевле на 20−35%, при этом качество образования выше.

Таблица 9.2.2. Стоимость обучения на очном отделении бакалавриата, тенге

Специальность КазНУ имени Аль-Фараби Новосибирский государственный университет Биология 974 000 811 500 Востоковедение 1 010 000 757 400 История 974 000 687 070 Математика 974 000 687 070 Физика 974 000 764 795 Юриспруденция 1 176 000 811 500

Разумеется, этот фактор играет большую роль для казахстанских абитуриентов, особенно из приграничных регионов.

Также значимым фактором является наличие научной и общей интеллектуальной среды. Как правило, казахстанцы едут в вузы, расположенные в городах-миллионниках, где общественная жизнь намного интересней для молодежи, чем в областных центрах Казахстана, не говоря уже про более маленькие города.

Надо также понимать, что образовательная миграция в Россию идет вкупе с общей миграцией — студенты получают образование, находят работу и затем перевозят родителей.

Но есть и собственно российские факторы, влияющие на казахстанских абитуриентов. Первый фактор — это очевидная потребность системы высшего образования России в иностранных абитуриентах из-за недостатка собственных студентов и надвигающегося демографического провала. Как видно по данным статистики, сейчас количество студентов ниже, чем в 2000 году, а по сравнению с пиковым 2008 годом в 2016 году численность студентов составила всего 58,6%. Это создает крайне большие проблемы, как для образования, так и конкретно для тех городов, где расположены крупные университеты. С другой стороны, небольшое количество студентов в учебных группах повышает качество обучения и дает возможность предоставлять им общежития.

Таблица 9.2.2. Количество студентов в высших учебных заведениях Российской Федерации

Год Количество студентов высших учебных заведений на начало года, тысяч человек Численность студентов на 10 000 населения по России в целом Прием студентов в высшие учебные заведения, тысяч человек 2000 4741,4 324 1292,5 2001 5426,9 373 2002 5947,5 410 2003 6455,7 448 2004 6884,2 480 2005 7064,6 495 1640,5 2006 7309.8 514 2007 7461,3 525 2008 7513,1 529 2009 2010 7049,8 493 1399,5 2011 6490,0 454 2012 6075,4 424 2013 5646,7 394 1246,5 2014 5209,0 356 1191,7 2015 4766,5 325 1221,8 2016 4399,5 300 1157,8 2017 289

(Образование в цифрах: 2018: краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, Г. Г. Ковалева, Н. В. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 80 с. — 200 экз., Образование в цифрах: 2016: краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, И. Ю. Забатурина, Г. Г. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — 80 с. — 200 экз.)

Второй фактор — это потребность университетов в платных студентах, а платят за свое обучение в России примерно 60−70% казахстанских студентов.

По всей видимости, количество казахстанских студентов в России значительно снижаться не будет, не исключено, что их число даже вырастет вследствие демографического роста в Казахстане.

Изменить ситуацию может только массовое открытие филиалов российских вузов в Казахстане — пока их всего пять.

Таблица 9.2.4. Число обучающихся в России казахстанских студентов на начало года

Тип приема Год Всего Государственные и муниципальныеорганизации Частные организации Численностьстудентов —всего Из них обучающихсяза счет средствфизических и (или)юридических лицпо договорам обоказании платныхобразовательныхуслуг Численностьстудентов —всего Из них обучающихсяза счет средствфизических и (или)юридических лицпо договорам обоказании платныхобразовательныхуслуг Численностьстудентов —всего Из них обучающихсяза счет средствфизических и (или)юридических лицпо договорам обоказании платныхобразовательныхуслуг Всего 2007/2008 20 270 14 164 На условиях общего приема 18 970 13 365 По международным договорам 1300 799 Всего 2008/2009 20 191 13 827 На условиях общего приема 18 378 12 572 По международным договорам 1813 1255 Всего 2013/2014 46 862 30 500 33 380 17 048 13 482 13 452 На условиях общего приема 44 896 30 286 31 441 16 850 13 455 13 436 По международным договорам 1966 214 1939 198 27 16 Всего 2014/2015 70 747 Всего 2015/2016 73 455

9.3. Этнические связи

Ключевым фактором социальных взаимоотношений между Казахстаном и Россией являются коренные народы, которые живут в каждом из государств. Остановимся на представителях двух народов, хотя, конечно, список гораздо больше.

В Казахстане живет 3,6 миллиона русских. Их численность снижается в основном из-за миграции в ту же Россию. Типичная история — молодежь поступает в российские вузы, которые качественней и дешевле казахстанских, учится там, потом остается, затем вывозит семью. Правда, не всегда изменение гражданства означает переезд — многие остаются жить в Казахстане, но с российским паспортом.

Таблица 9.3.1. Численность русских в Казахстане

Регион Численность на начало 2012 года Численность на начало 2018 года Всего 3 726 722 3 588 686 Акмолинская 257 283 244 786 Актюбинская 101 929 99 589 Алматинская 303 617 274 027 Атырауская 33 591 33 521 Западно-Казахстанская 132 642 127 102 Джамбульская 118 807 111 203 Карагандинская 520 134 494 663 Кустанайская 374 474 361 435 Кзыл-Ординская 15 640 14 783 Мангистауская 39 717 37 355 Южно-Казахстанская 133 765 128 895 Павлодарская 283 348 270 721 Северо-Казахстанская 292 450 277 807 Восточно-Казахстанская 541 433 505 010 Город Астана 128 928 138 175 Город Алма-Ата 448 964 469 614

(Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2012 года, Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2018 года)

Численность казахов в России остается стабильной. В 2002 году их было 652 тысячи, а 2010 году — 647 тысяч. Весь естественный прирост также видимо нивелируется миграцией, но уже в Казахстан. Надо отметить, что казахи в России в основном живут в селах, а значит, менее мобильны.

Таблица 9.3.2. Численность казахов в России по данным переписи 2010 года (Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство)

Регион* Численность Всего 647 732 Астраханская область 149 415 Волгоградская область 46 223 Оренбургская область 120 262 Самарская область 15 602 Саратовская область 76 007 Курганская область 11 939 Тюменская область 19 146 Челябинская область 35 297 Республика Алтай 12 524 Новосибирская область 10 705 Омская область 78 303

* — отмечены регионы, где живет больше 10 000 казахов

Именно за счет такого национального распределения в Казахстане как минимум половина населения имеет родственников или друзей в России, с которыми постоянно общается.

9.4. Миграция

Как раньше было сказано, между Россией и Казахстаном имеются мощные миграционные потоки, что играет большую роль во взаимоотношениях стран.

Картина миграции из Казахстана в Россию и из России в Казахстан представляется по российским данным (Сайт Федеральной службы государственной статистики. Международная миграция). Доля прибывших из Казахстана постоянно снижалась с 40% в 90-х годах до 10% в последние годы. Что касается уезжающих в Казахстан, то с 10% от общего количества выезжающих в 90-е годы их доля дошла до максимума в 2006—2007 годах в 22%, а затем снова упала до 6%. Видна четкая зависимость от разницы между социально-экономическими показателями России и Казахстана.

Таблица 9.4.1. Российско-казахстанская миграция по данным Федеральной службы государственной статистики РФ

Прибыло из Казахстана в Россию Прибыло всего в Россию Доля прибывших из Казахстана в общем потоке, % Убыло из России в Казахстан Убыло всего из России Доля убывших в Казахстан в общем потоке, % 1997 235903 597651 39,5 25364 232987 10,9 1998 209880 513551 40,9 26672 213377 12,5 1999 138521 379726 36,5 25037 214963 11,6 2000 124903 359330 34,8 17913 145720 12,3 2001 65226 193450 33,7 15186 121166 12,5 2002 55706 184612 30,2 13939 106685 13,1 2003 29552 129144 22,9 14017 94018 14,9 2004 40150 119157 33,7 12504 79795 15,7 2005 51945 177230 29,3 12437 69798 17,8 2006 38606 186380 20,7 11948 54061 22,1 2007 40258 286956 14,0 10211 47013 21,7 2008 39964 281614 14,2 7483 39508 18,9 2009 38830 279907 13,9 7232 32458 22,3 2010 27862 191656 14,5 7329 33578 21,8 2011 36474 356535 10,2 6176 36774 16,8 2012 45506 417681 10,9 8843 122751 7,2 2013 51958 482241 10,8 11802 186382 6,3 2014 59142 590824 10,0 18328 310496 5,9 2015 65750 598617 11,0 30983 353233 8,8 Всего за 1997−20015 1396136 6326262 22,1 283404 2494763 11,4

Казахстанские данные даны по нескольким справочникам (Демографический ежегодник Казахстана/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / 262 стр. Астана. 2015. Итоги миграции населения Республики Казахстан за 2015 год/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / Астана. 2016. 102 с.). Возможны некоторые несовпадения по цифрам из-за уточнения данных.

Отметим, что казахстанские данные не совпадают с российскими в несколько раз — как по приезду, так и по отъезду, что весьма существенно. На наш взгляд, профильным ведомствам двух стран пора навести порядок в этом вопросе.

По казахстанским данным, эмиграция в Россию — это от 82 до 91% всех выезжающих из Казахстана, а иммиграция из России составляет 17−24% от всех въезжающих в Казахстан. Эмиграция сильно зависит от социально-экономической ситуации в стране. Сейчас, когда в Казахстане кризисная ситуация, разница между въездом и выездом составляет практически 10 раз, а раньше была 3,5.

Таблица 9.4.2. Казахстанско-российская миграция по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК

Прибыло из России Всего прибыло Доля прибывших из России в общем потоке, % Убыло в Россию Всего убыло Доля убывших в Россию в общем потоке, % 2009 8939 41511 21,5 30086 33985 88,5 2010 8239 42057 19,6 23499 26541 88,5 2011 6629 38016 17,4 29850 32920 90,7 2012 4935 28296 17,4 26998 29722 90,8 2013 4278 24105 17,7 20839 24384 85,5 2014 3711 16784 22,1 23859 28946 82,4 2015 3905 16581 23,6 25682 30047 85,5

В настоящее время на консульском учете в Казахстане насчитывается 85 027 граждан России, которые являются избирателями — старше 18 лет ( Число избирателей, проживающих за пределами РФ, приписанных к одномандатным избирательным округам для проведения выборов Государственной думы Федерального собрания РФ. 03.11.2015 ). Если учесть еще и детей, то граждан России в Казахстане живет постоянно как минимум 100 000 человек.

Что касается казахстанцев в России, то их намного больше. Как минимум 150 тысяч казахстанцев проживает в России постоянно, а еще более 350 тысяч живет там по несколько месяцев в году.

9.4. Трудовая миграция

С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, а с 2015 года — ЕАЭС. Казахстанцы едут работать в другие страны ЕАЭС, и в Казахстан приезжают граждане этих стран.

Из стран ЕАЭС в Казахстан приезжает на работу до 25 тысяч человек в год. Надо брать во внимание то, что есть еще люди, которые постоянно проживают на территории страны, и они тут не учитываются. На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором — Армении, на третьем — Киргизии.

Таблица 9.4.1. Количество граждан стран ЕАЭС и России, въезжающих в Казахстан для работы (Евразийская экономическая комиссия. Сведения о численности трудящихся)

Год Количество из стран ЕАЭС Количество из России 2012 7458 7041 2013 8409 7634 2014 10 340 8672 2015 16 349 12 529 2016 25 417 19 371 2017 10 185 4650

По данным ЕЭК и МВД РК, МТСЗ и МОН РК

Надо отметить, что казахстанцев которые едут в другие страны ЕАЭС работать, гораздо больше. Едут они в 90% случаев именно в Россию. Как видно по статистике, с 2012 года по 2017 количество выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100 000 человек, что в три раза больше, чем в 2012 году.

Таблица 9.4.2. Количество граждан Казахстана, въезжающих в Россию для работы (Евразийская экономическая комиссия. Сведения о численности трудящихся)

Год Количество 2012 34135 2013 53385 2014 58744 2015 70003 2016 71600 2017 88202 6 месяцев 2018 года 50121

По данным ЕЭК и МВД РФ

Увеличение количества работающих в России казахстанцев дополнительно подтверждается также и объемом переводов из России — с 2011 года по 2017 год они выросли с 443 миллионов долларов до 709 миллионов. И это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов.

Таблица 9.4.3. Трансграничные переводы физических лиц (Платежный баланс и внешний долг РК за 2010−2018 годы)

Год Из России в Казахстан Из Казахстана в Россию 2010 308,2 684,8 2011 443,1 905,7 2012 460,7 1107,4 2013 561,0 1241,0 2014 577,0 1387,0 2015 514,0 1596,0 2016 559,3 1175,5 2017 709,4 1469,4 6 месяцев 2018 180,9 275,4

По данным Банка России

Помимо просто выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное пребывание и вид на жительство. То есть помимо примерно 100 тысяч граждан, которые выезжают работать, есть еще около 60 тысяч временно проживающих и 33 тысяч имеющих вид на жительство. Это дает около 190−200 тысяч казахстанцев, которые находятся на трудовом рынке России значительное время.

Таблица 9.4.4. Миграционные показатели казахстанцев в России (МВД РФ. Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года с распределением и регионам. 30.01.2017, МВД РФ. Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года с распределением по странам и регионам. 29.01.2018, МВД РФ. Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — июнь 2018 года с распределением по странам и регионам. 17.07. 2018)

Показатель 2016 2017 6 месяцев 2018 Поставлено на миграционный учет 545676 587728 296981 Зарегистрировано по месту жительства 62457 65702 30038 Принято решений о выдаче РВП 42145 45317 19429 Проживает по РВП 64281 59592 57152 Принято решений о выдаче ВнЖ 14239 13553 6416 Проживает по ВнЖ 28915 32776 33582 Приобрело российское гражданство 37837 40718 21266

По данным МВД РФ

Что такое 200 тысяч работающих граждан для Казахстана? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек, в финансовой и страховой деятельности задействовано всего 182 тысячи человек. Количество наемных работников в Западно-Казахстанской области — 201 тысяча человек, а в Кзыл-Ординской области — 219 тысяч человек. Так что это достаточно большое количество людей. И это большой миграционный феномен, который нуждается в дополнительном изучении.

10. Межэлитные взаимоотношения

Немаловажным фактором в отношениях двух стран всегда является связь их элит. Конечно, прошли уже времена, когда один человек (Олег Сосковец) мог быть последовательно первым заместителем премьер-министра Казахстана, а через год — первым заместителем председателя правительства России, но, тем не менее, элитные связи еще остались.

В первую очередь, это, конечно, уроженцы каждой из стран, которые добились успеха в другой стране:

В Казахстане это, к примеру, вице-премьер Аскар Жумагалиев и бывший секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов. В России представительство видных деятелей, родившихся на территории современного Казахстана, гораздо выше. Причем они есть во всех сферах. В политике можно отметить Владимир Жириновского, Наталью Тимакову, Александра Дрозденко, Руслана Аушева, Раушан Канапьянову, Сергея Бабурина, Александра Буксмана и др. В бизнесе это Герман Греф, Аркадий Волож, Василий Анисимов, Гульжан Молдажанова, Игорь Ким, Михаил Гуцериев, Виктор Лоренц.

Во-вторых, это владение активами на территории другого государства:

В Казахстане владеют активами следующие российские миллиардеры и мультимиллионеры (Шибутов М.М. Чем владеют в Казахстане российские миллиардеры. 17.03.2012): Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Александр Несис, Александр Мамут, Игорь Алтушкин, Роман Абрамович. Правда, казахстанское руководство не всегда пользуется ими как возможными посредниками при переговорах с российской элитой.

В России имели или еще имеют активы, следующие казахстанские миллиардеры и мультимиллионеры: Василий Розинов, Булат Утемуратов, Айдан Карибжанов, Кенес Ракишев, Анатолий Балушкин. Возможно, активами на территории России обзаведется еще и Кайрат Боранбаев, намеревающийся купить ряд сетей McDonald’s в регионах России. Отметим еще Тимура Кулибаева как члена совета директоров ОАО «Газпром» — это еще не лоббистский актив, но, тем не менее, весомая должность.

На первый взгляд, связи находятся на хорошем уровне. Если взять Казахстан, то в совет иностранных инвесторов при президенте входят следующие российские бизнесмены и управленцы (Члены совета иностранных инвесторов с иностранной стороны):

Финогенов Игорь Валентинович. Президент АО «Полиметалл Управляющая Компания». Советник президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Бельянинов Андрей Юрьевич. Председатель правления Евразийского банка развития. Алекперов Вагит Юсуфович. Президент ОАО «ЛУКОЙЛ». Дерипаска Олег Владимирович. Генеральный директор ОК «РУСАЛ». Греф Герман Оскарович. Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк Россия».

Но если брать целиком российско-казахстанские отношения, то ситуация со связями элит медленно, но верно ухудшается. В первую очередь, из-за физического ухода с политической сцены представителей элиты, чье начало карьеры пришлось на времена СССР. В настоящее время пути элит двух стран расходятся в силу малого количества совместных проектов и того, что образование представители семей казахстанской элиты в основном получают в США и Западной Европе. Также дополнительной проблемой является то, что приоритетной страной в СНГ для российской элиты является Украина, то ли по причине такой уверенности в геополитических построениях Збигнева Бжезинского, то ли по причине актуальности знаменитой поговорки «в России есть три исторических периода — допетровский, послепетровский и днепропетровский». В целом, необходимо прилагать постоянные усилия для сближения элит России и Казахстана, для усиления взаимопонимания задач стратегического развития.

11. Что способствует казахстано-российским отношениям?

Способствуют казахстано-российским отношениям следующие факторы:

Географическое расположение — это и протяженная граница и необходимость использовать соседа для транзита;

Старые советские связи экономики — это касается как поставок с одного предприятия на другое, так и различных транспортных коридоров;

Этнокультурные связи — за счет сходного этнического состава и наличие общности культуры;

Общее языковое и медийное пространство — это владение русским языком и связи через СМИ и социальные сети;

Интеграционные объединения и общие рынки, которые усилили экономическое взаимодействие, а также взаимную миграцию. Особенно важен общий рынок труда;

Военное союзничество, очень важное для обеих стран;

Взаимные инвестиции, причем в стратегические отрасли экономики;

Сходство политического строя и ценностей, как на уровне политической риторики, так и уровне реалий политического класса обеих стран;

Прямые контакты между гражданами обеих стран, туризм, образовательные программы;

Взаимная транспортная зависимость;

Большое количество совместных предприятий, налаженные экономические торговые связи;

Большая симпатия по отношению к России со стороны народа Казахстана, хорошее отношение к Казахстану со стороны народа России.

12. Что мешает казахстанско-российским отношениям?

В отношениях России и Казахстана накопилось определенное недопонимание. На наш взгляд, главной причиной является разрыв политической и экспертной коммуникации. Это значит, что в Казахстане перестали понимать, чего хочет Россия, а в России видят Казахстан исключительно в медийной оптике российских СМИ.

Проще говоря, взаимная повестка дня определяется наиболее «желтыми» новостями, а системной аналитической работы во власти и мониторинга социально-политической обстановки в странах-соседях не ведется. И это происходит при отличных отношениях лидеров двух стран, при постоянно растущем товарообороте и успешной приграничной торговле, при положительной настроенности русских и казахов друг к другу. В итоге усиливается риск спонтанного кризиса из-за простого непонимания друг друга, которое за счет медийной истерики перерастет во что-то серьезное.

Мешают казахстанско-российским отношениям также следующие значимые факторы:

невысокая эффективность выполнения принятых соглашений. К примеру, Россия не соблюдает соглашения по доступу к своему рынку казахстанских производителей, используя неофициальный запрет на импорт казахстанского алкоголя и введя 75 пунктов фитосанитарного и ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. С другой стороны, Казахстан осуществляет реэкспорт различных продовольственных товаров из третьих стран в Россию;

коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок;

стремление к изоляции собственного рынка и импортозамещению;

несогласованные санкции в отношении третьих стран со стороны России, о которых другие члены ЕАЭС узнают пост-фактум;

завязка на личностные отношения глав государств, а не на горизонтальные связи элиты в целом;

конкуренция на рынке сырья и полуфабрикатов;

объективная разница в масштабах стран и стратегических приоритетов;

слабая погруженность в дела соседа и низкая информированность о реальном положении дел;

отсутствие темы «евразийской интеграции» как приоритетной в политической и медийной повестке России;

нежелание России становиться региональной державой — прослеживается четкий приоритет на активные действия в дальнем зарубежье;

неумение России постоянно поддерживать некоторые интеграционные форматы;

соблазн «простых решений» — использование ультра-патриотической риторики вместо выстраивания надежных союзнических отношений.

Выводы

Элитам России и Казахстана надо четко понимать стратегическую ценность взаимных союзнических отношений. По территории Казахстана проходят ключевые для России транзитные магистрали, связывающие Китай и Евросоюз. Казахстан является узким «бутылочным горлышком» для реализации проектов Великого шелкового пути. Сухопутную границу в 7,5 тысячи километров закрыть практически невозможно — такая граница должна быть только границей мира. Общее военное пространство России и Казахстана, активное участие в ОДКБ и Объединённой системе ПВО также крайне важно для стратегической безопасности самой России. Более того, сегодня Казахстан является не ставкой во внешнеполитической игре, а фактором внутренней этно‑ и геополитики России и даже ее территориальной целостности. Казахстан находится в том важнейшем коммуникационном средоточии, которое связывает Россию сибирскую и Россию европейскую, поэтому дестабилизация Казахстана может расколоть России надвое.

В свою очередь, для Казахстана российское направление — основной транзитный путь, через который идет 75% экспорта. Россия не только обеспечивает Казахстану выход из «геополитического мешка», но и ставится важным фактором неколониального проекта развития в формате ЕАЭС, обеспечивает культурный и языковый интерфейс для связи с глобальным миром. Тесные политические, экономические и культурные связи с Россией гарантируют стабильность Казахстана, позволяют более уверенно разговаривать с мировыми центрами силы, такими как КНР и США.

Кроме того, необходимо сказать и о следующем.

Взаимоотношения России с Казахстаном имеют долгосрочный стратегический характер и являются наиболее продвинутыми и развитыми среди всех стран СНГ. К сожалению, далеко не все в России знают о достигнутом уровне сотрудничества, в отличие от Казахстана.

Текущие взаимоотношения слабо освещены в масс-медиа и являются частным достоянием, в основном в малочисленной среде узких специалистов. Между тем, приоритетное медийное освещение стратегического союзничества двух стран должно четко проговариваться при всех контактах — от президентского уровня до регионального.

Главной проблемой взаимоотношений в настоящий момент являются слабые коммуникации между странами, что не позволяет видеть новые ниши для развития перспективного сотрудничества.

Диалог России и Казахстана необходимо подкреплять кадрово и организационно, в том числе путем подготовки и переподготовки руководящего персонала по новым специальностям «евразийские исследования», «россиеведение» и «казахстановедение» в президентских академиях государственного управления обеих стран. Предварительно необходимо подготовить необходимый объем исследований — доклады, монографии, учебники, справочники и т.д.

В дальнейшем объем двухстороннего сотрудничества будет усложняться за счет новых форм сотрудничества — в научно-технической сфере, цифровизации, перестройки аграрного сектора и проч., а также при реализации совместных социальных программ.

Новое качество отношениям России и Казахстана придаст вхождение в диалог новых игроков, таких как ЕС и КНР. К примеру, инфраструктурное и промышленное развитие наших стран кардинально изменится, если будет полностью построена автодорога «Западная Европа — Западный Китай» или будет реализован ряд частно-государственных проектов, таких как трасса «Меридиан».

Новый импульс двухстороннему сотрудничеству придаст последовательная реализация инициатив по евразийской интеграции, ранее выдвинутых президентами России и Казахстана, формирования общих бизнес-структур: Евразийского конгресса промышленников и предпринимателей и Евразийской торгово-промышленной палаты (для приоритетной поддержки малого и среднего бизнеса), формирование Евразийской общественной палаты, создание Евразийского телеканала и т.п.

Все эти факторы необходимо учитывать лицам, принимающим решения. Эти факторы должны удерживать их от необдуманных поступков, резких движений и даже простой небрежности в двухсторонних отношениях. Для того чтобы отношения между Казахстаном и Россией оставались стабильно союзническими, а не повторили печальный путь российско-украинских «братских связей», необходимо постоянно прилагать усилия. Нельзя оставлять все на самотек или полагаться на ежемесячные контакты лидеров двух стран и формальную деятельность министерств и ведомств.

«Интеграция — слишком важное дело, чтобы доверять его только чиновникам и политикам», — как не раз говорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2