Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 3

Марат Шибутов, Юрий Солозобов, Наталья Малярчук, 10 декабря 2018, 22:02 — REGNUM
Продолжение. Начало: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1 Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2
7. Отношения в военной сфере
Немаловажными являются взаимоотношения представителей военных ведомств Казахстана и России. Разумеется, кроме военных контактов есть еще и сотрудничество спецслужб, но эта деликатная тема находится вне рассмотрения данного доклада.
7.1. Военное сотрудничество
Военное сотрудничество Казахстана и России развивается по следующим направлениям:
- военное образование;
- закупка вооружения, боеприпасов и комплектующих к нему (в последние годы закупки идут не только в рамках платы Казахстану от России за полигоны, но и сверх нее — уже за отдельные деньги);
- военно-техническое сотрудничество в целом;
- членство в ОДКБ и формирование коллективных сил;
- общая система ПВО (о ней отдельно);
- взаимодействие на уровне штабов;
- совместные учения.
Основные документы, определяющие военное сотрудничество, это:
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве (Москва, 28 марта 1994 г.);
- Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних границ (Москва, 21 октября 1994 года);
- Меморандум между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам обеспечения функционирования комплекса «Байконур» (г. Астана, 9 января 2004 года);
- Договор между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию
); на 25.11.2005 г.
- Договор между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) (Москва, 18 октября 1996 года) (с изменениями и дополнениями
); от 25.11.2005 г.
- Договор между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Сары-Шаган (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию
); на 25.11.2005 г.
- Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 24 декабря 2013 года);
- Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации (Астана, 30 декабря 2013 года).
7.2. Российские военные объекты в Казахстане
До распада СССР на территории Казахстана находились восемь крупных испытательных полигонов, занимавших более 7% территории КазССР. В начале 90-х годов ХХ столетия два полигона были закрыты. Условия использования Россией оставшихся военных научно-исследовательских и испытательных полигонов были оговорены различными двусторонними соглашениями (как правило, за объекты платят арендную плату, также Россия продает вооружение и военную технику Казахстану по внутрироссийским ценам). Сейчас в Казахстане функционируют следующие полигоны (общей площадью несколько миллионов гектаров):
- Полигон Сары-Шаган на озере Балхаш и отдельный радиотехнический узел 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны Космических войск ВС России (объект «Балхаш-9»). Узел входит в единую систему предупреждения о ракетном нападении, а также осуществляет фиксирование технических параметров испытываемых на полигоне Сары-Шаган боевых ракетных комплексов.
- Космодром Байконур в Кзыл-Ординской области и 171 авиационная комендатура в Караганде (предназначена для тылового обеспечения и управления поисково-эвакуационными работами при запусках и посадках космических аппаратов с космодрома Байконур).
- Полигон Тайсоган в Атырауской области — государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) №669.
- Объекты 4-го Государственного центрального полигона в Западно-Казахстанской области.
- Объекты 929-го Государственного летно-испытательного центра в Атырауской и Западно-Казахстанской области.
В 2016 году полигон Эмба, расположенный на территориях Атырауской и Актюбинской областей, был закрыт, а его земельная площадь была передана Казахстану.
Эти полигоны используются для испытаний стоящей с 1995 г. на боевом дежурстве российской системы противоракетной обороны А-135, для чего создана так называемая «Южная трасса», включающая в себя полигоны Капустин Яр, Тюра-Там (Байконур), Сары-Шаган и полигон Кура на Камчатке. На полигоне Сары-Шаган также находятся радиолокационные станции, входящие в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Так как РВСН является ключевым фактором безопасности России, то важность «Южной трассы» нельзя недооценивать.
7.3. Общая система ПВО
В 2013 году Казахстана и Россия создали Единую систему ПВО — то есть Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества независимых государств.
На Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации в мирное время возлагается решение следующих задач:
- непрерывное ведение радиотехнической, радиолокационной разведки и радиоразведки, своевременное вскрытие подготовки и начала воздушного нападения противника;
- охрана и защита воздушного пространства на стыках государственных границ сторон;
- контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства сторон в регионе;
- принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением установленных правил, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов;
- оповещение войск (сил) вооруженных сил сторон о пролетах разведывательных космических средств и выдача в сетях оповещения информации о воздушной обстановке;
- осуществление радиолокационного контроля воздушного пространства и передача органам организации воздушного движения сторон в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности данных о движении воздушных судов и других воздушных объектов в случаях, предусмотренных правилами использования воздушного пространства сторон, а также оказание помощи воздушным судам в случае возникновения в полете форс-мажорных обстоятельств.
Местонахождение командования Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации — Республика Казахстан, г. Алма-Ата.
7.4. Покупка оружия
Несмотря на то, что Казахстан обладал довольно большими запасами вооружений и военной техники, оставшейся после СССР, страна нуждается в новой военной технике, которую не может произвести сама. Основной продавец новой техники — это Россия. Обратим внимание на то, что по большей части закупки шли в рамках платы за военные полигоны, либо по внутрироссийским ценам, что делало их выгодными для Казахстана. Однако в последнее время ряд закупок нового вооружения производится вне данной схемы.
В настоящее время наиболее крупным заказом на поставки военной техники из России в Казахстан является закупка 36 истребителей Су-30СМ, которая продолжается с 2015 и до 2020 года. Официально заключены контракты на поставку 23 самолетов (Подписан контракт на закупку Казахстаном еще восьми истребителей Су-30СМ. 22.05.2018).
Ниже приведены данные Стокгольмского института исследования проблем мира по продаже Россией военной техники в Казахстан с 1991 по 2017 год (SIPRI. Trade registers).
Таблица
Продавец
Кол-во заказанных единиц
Обозначение вооружения
Описание вооружения
Год заказа
Год (ы) поставок
Кол-во поставляемого вооружения
Комментарии
|РоссияR: Kazakhstan
13
|Самолет АэроЛ-39 «Альба-трос»
|Учебно-боевой самолет
1995
1996−2000
13
|Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном.
12
|Самолет МиГ-29
|Многоцелевой истребитель
1995
1995
12
|Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном.
14
|Самолет Су-25
|Штурмовик
1995
1997
14
|Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном.
14
|Самолет Су-27С
|Многоцелевой истребитель
1995
1999−2001
14
|Бывшие в употреблении. Поставлены в счет долга России перед Казахстаном.
36
|Ракеты 5В55У
|Ракеты для зенитного ракетного комплекса С-300
1998
2000
36
1
|Самолет Ил-76М
|Тяжелый военно-транспортный самолет
1998
2000
1
|Бывший в употреблении
1
|Зенитный ракетный комплекс С-300
|Зенитный ракетный комплекс
1998
2000
1
|Бывший в употреблении
3
|Вертолет Ми-8МТ
|Многоцелевой вертолет
2002
2002
3
|Модификации Ми-17В-5
14
|Вертолет Ми-8МТ
|Многоцелевой вертолет
2002
2004−2007
14
|Сделка объемом 63 млн $. Модификация Ми-17, для антитеррористических и антинаркотических операций
14
|БТР-80А
|Бронетранспортер
2003
2004−2005
14
18
|Бронеавтомобиль КамАЗ-43 269 «Выстрел»
|Легкобронированный автомобиль
2006
2008
18
|Для пограничников
1
|БТР-80
|Бронетранспортер
2006
2008
1
3
|Вертолет «Ансат»
|Легкий многоцелевой вертолет
2007
2008−2009
3
79
|БТР-80А
|Бронетранспортер
2007
2007−2010
79
|Ориентировочно за 40 млн $
12
|Вертолет Ми-8МТ
|Многоцелевой вертолет
2007
2009−2012
12
|Модификация Ми-17В-5
2
|РЛС Н001 «Меч»
|Радиолокационная станция для истребителя Су-27
2007
2010
2
|Модификация Н001В, для истребителя Су-27, модернизированного в Белорусси до модификации Су-27М2
400
|Ракеты 5В55У
|Ракеты для зенитного ракетного комплекса С-300
2009
120
|Ракета 9М120 «Атака»
|Противотанковая управляемая ракета с радио-командной системой управления
2010
2011
40
|Для БМПТ «Терминатор»
10
|БМПТ «Терминатор»
|Боевая машина поддержки танков
2010
2011−2013
10
44
|БТР-82А
|Бронетранспортер
2010
2011−2012
44
40
|ПЗРК «Игла-1»
|Переносной зенитный ракетный комплекс
2010
|Модификация 9М39, для ракетных катеров «Катран»
30
|Ракета Х-35
|Противо-корабельная дозвуковая маловысотная ракета для уничтожения кораблей водо-измещением до 5000 тонн
2010
|Для ракетных катеров «Катран»
2
|Ракетный катер «Катран» (проект 20 970)
|Ракетно-артиллерийский патрульный катер
2010
21
|Бронеавтомобиль ГАЗ-2330 «Тигр»
|Бронеавтомобиль
2010
2011−2012
21
3
|ТОС-1 «Буратино»
|Тяжелая огнеметная система залпового огня
2010
2011
3
17
|БТР-80
|Бронетранспортер
2011
2012
17
30
|БМПТ «Терминатор»
|Боевая машина поддержки танков
2012
90
|БТР-80А
|Бронетранспортер
2012
|Начало поставки с 2013 года
10
|Зенитный ракетный комплекс С-300ПМУ-1
|Зенитный ракетный комплекс
2013
|Бывшие в употреблении, но возможно модернизированные. Часть общей системы ПВО
|3
|Проект-22 180 «Барс»
|Большой сторожевой катер
|2009
|2010−2014
|(3)
|Казахстанское обозначение «Сардар»
|90
|БТР-82A
|БТР
|(2012)
|2015−2017
|(90)
|(10)
|Mи-8MT/Mи-17
|Транспортный вертолет
|(2012)
|2013−2015
|10
|Вооруженная версия Ми-17, для пограничников
|(200)
|С-300В55У
|Система ПВО
|(2013)
|2015
|(200)
|Возможно бывший в употреблении, в рамках помощи
|1
|Проект-10 750 «Сапфир»
|Тральщик
|2013
|2017
|1
|Казахстанское обозначение «Алатау»
|(5)
|S-300ПС
|Система ПВО
|(2013)
|2015
|(5)
|Бывшая в употреблении (но возможно модернизированная перед поставкой), помощь в рамках Единой системы ПВО
|4
|Mи-35M
|Штурмовой вертолет
|2015
|2016
|(4)
|6
|Су-30MK
|Истребитель
|2015
|2015−2016
|6
|(3)
|Mи-8MT/Mи-17
|Транспортный вертолет
|2016
|2016−2017
|(3)
|Вооруженная версия Ми-17, для пограничников
|4
|Mи-35M
|Штурмовой вертолет
|2017
|Запланированная доставка в 2018 году
|12
|Sу-30MK
|Истребитель
|2017
|2017
|2
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира
Сразу отметим, что российские СМИ намного мощнее казахстанских (разница в размере рекламного рынка практически 40−50 раз), поэтому надо говорить о преобладающем влиянии российских СМИ на Казахстан, а никак не о равноправном влиянии. Медийное воздействие России на Казахстан идет по следующим каналам:
- чтение российских СМИ в интернете, просмотр видеоконтента в интернете;
- просмотр российских телеканалов в пакетах кабельных и спутниковых каналах;
- просмотр контента российских телеканалов, закупленного и транслируемого казахстанскими телеканалами;
- рерайт и цитирование российских СМИ о ситуации как в России, так и в СНГ и дальнем зарубежье. Последнее особенно важно для казахстанских СМИ, так как у них нет полноценных корреспондентских пунктов и нет переводчиков, которые бы на постоянной основе переводили бы мировую прессу, то есть Казахстан смотрит на другие страны преимущественно российскими глазами;
- наличие в Казахстане франшиз российских изданий со смешанным контентом — «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и др.;
- наличие в России нескольких СМИ, которые занимаются сугубо евразийской тематикой и в том числе освещают ситуацию в Казахстане — «ИАЦ МГУ», «Евразия Эксперт», «Ритм Евразии», «Пресс-клуб Содружество». Подчеркнем, что эти СМИ читают в Казахстане гораздо больше, чем в России, и они не задают тон в российской медийной повестке и не влияют на принятие решений;
- использование российских социальных сетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир» и др. При этом надо понимать, что именно «ВКонтакте» является главной социальной сетью Казахстана, и его аудитория в несколько раз превышает аудиторию того же «Фейсбука». При этом самые популярные сообщества в Казахстане преимущественно российские, и эта ситуация почти полностью погружает молодежь в российский контент (М.Шибутов Как меняется медийное пространство Казахстана?. 16.03.2018)
использование российских поисковиков с их новостными агрегаторами, Яндекс и Майл.ру, которые формируют для большинства новостную картину дня.
Фактически, Казахстан живет в российском медийном поле, поэтому даже «антироссийская активность» в казахстанских СМИ все равно является только ответом на какой-либо российский медиаповод. Но надо отметить, по данным Zero. kz, примерно до 15−20% пользователей в Казнете — это пользователи из России. Плюс некоторые казахстанские журналисты и политологи пишут для российских СМИ и дают им комментарии по событиям в Казахстане и Средней Азии. Так что существует очень небольшое, но обратное влияние на медийную картину в России.
Сложившаяся ситуация не меняется даже для таких новых медийных каналов, как вайнеры и ютуберы — для них приоритетной является не только казахстанская, но и российская аудитория (М.Шибутов Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2). 28.03.2018). Более того, речь уже идет не только о производстве контента для России, но и о физическом переезде в Москву — самая популярная в Казахстане девочка-ютубер Амина Малгаждар (1,9 миллиона подписчиков на YouТube-канале и один миллион — в Instagram) в октябре с семьей переехала в Москву (Семья видеоблогера Аминки Витаминки переезжает в Москву. 26.10.2018), что видимо связано с желанием более плотно освоить российский рынок.
Но такая близость в информационном поле порождает основные проблемы во взаимоотношениях между двумя странами. Рассмотрим эту ситуацию и со стороны России, и со стороны Казахстана.
В российских СМИ видят два основных негативных тренда относительно Казахстана: националистический и неоимперский. Первый тянется еще из 90-х и всегда был уделом небольшой группы СМИ. Основной их тезис — казахи угнетают русских в Казахстане и незаконно получили исконно русские земли.
Второй тренд начался после 2014 года и укладывается в традиционное «Казахстан уходит от России к США», как будто речь идет о бытовых или семейных отношениях. Этот тренд вызван травмой от происходящего на Украине и высказывания поддерживающих его публицистов тиражируются в самых массовых российских СМИ, которые задают медийные тренды в целом. Иногда эти два тренда сливаются вместе, и получается «Казахстан уходит от России к США, поэтому надо отнять у него часть территории, где живут русские». Этот тезис не поддерживается официально, но такая радикальная позиция существует в общем спектре мнений российских СМИ.
Отметим ряд острых тем, по которым российские СМИ (умышленно или нет) создают довольно серьезные для Казахстана проблемы:
- наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Казахстан из Афганистана;
- База НАТО или США на Каспии в Актау;
- Биологическая лаборатория США в Алма-Ате;
- Китайская экспансия в Казахстане;
- Казахстан как источник террористической угрозы для России.
Каждая из этих «горячих тем» влияет на внутриполитическую обстановку в Казахстане. Приведем один пример: российский эксперт в своей публикации сообщает о том, что в Алма-Ате может производиться биологическое оружие, причем делает это не только на площадках разных СМИ (Зачем Пентагону биологическая лаборатория в Казахстане? 25.12.2013), но и на сайте своего учреждения (В. Холодов. Строительство в Казахстане биолаборатории Минобороны США вызывает тревогу). Затем в силу авторитетности данного учреждения этот тезис подхватывается уже местными казахстанскими СМИ (В. Бурдин Чумовой проект реализуют в Алматы американские специалисты. 14.01.2014). Затем несколько лет подряд государственные органы Казахстана по несколько раз в год вынуждены опровергать эту информацию (А. Пардашева 6 мифов о «лаборатории Пентагона» в Алматы. 22.08.2018) (А. Мекишева Ложь | 9 сентября 2017 года в Алматы открылась биолаборатория, предназначенная для хранения опаснейших патогенов. 14.12.2017). В итоге, с пресловутой лабораторией связывали даже вспышку менингита в 2018 году (Биртанов опроверг связь вспышки менингита с работой алматинской биолаборатории. 04.06.2018).
При этом аналогичные по статусу и влиянию эксперты КИСИ в различных публикациях, которые могли бы расцениваться как провокации против действующего в России политического режима, отмечены не были.
В казахстанских СМИ негативный для России тренд— это стремление во многих казахскоязычных СМИ создать негативный образ России как наследницы Российской империи и СССР. Это своего рода антиколониальный дискурс с налетом русофобии, но выполненный топорно и полностью в стиле советских газет. Фактически все, что там пишется, написал еще Алдан Аимбетов в газете «Казахская правда» в 90-е годы, и с тех пор ничего особенно не изменилось. Тема предназначена для довольно узкой аудитории «своих». И, тем более, никак не влияет на внутреннюю ситуацию в России.
Ситуацию осложняет то, что и Москва, и Астана думают, что СМИ соседней страны полностью подконтрольны власти. Принято считать, что негативные тренды в них зарождаются с ведома властей или по их заказу. При этом официально и напрямую спросить про такое положение дел попросту невозможно, считается чем-то неприличным. Действительно, если Казахстан официально предъявит претензии по поводу информационных атак, запущенных из России, то это станет поводом для мировой общественности вновь поговорить о медийных провокациях, вмешательстве в выборы и т.д., что недопустимо с учетом союзнических отношений. Но такие ситуации повторяются и негативно сказываются на внутреннем положении в Казахстане.
В последние годы тема «евразийской интеграции» перестала быть приоритетной в политической и медийной повестке. Приведем такой пример: в прежнем составе российского правительства был специальный куратор евразийской интеграции в ранге вице-премьера — Игорь Шувалов. В новом составе кабинета министров евразийская тематика подвисла, есть лишь куратор межправительственных соглашений — Константин Чуйченко.
Для Казахстана это имеет важные экономические последствия. Если ранее российские страны-соседи по ЕАЭС (главным образом, Казахстан и Белоруссия) имели определенный приоритет важности и прямой выход на правительство России для решения текущих задач интеграции, то сейчас все решается либо через президента, либо в формате двухсторонних соглашений, либо в формате межправительственных соглашений, охватывающих сотни стран.
9. Культурные и социальные взаимоотношения
9.1. Язык и культура
Ключевым элементом доступа к общей культуре, которая была образована в рамках Российской империи, а потом и в рамках СССР, является активное знание русского языка. Именно русский язык является фактором, объединяющим культуры двух стран, и поэтому казахстанцы могут быть погружены в современную российскую культуру и даже добиваться там успеха (из последних примеров — карьера Адиля Жалелова, популярного рэпера, выступающего под псевдонимом Скриптонит). Россия также является одним из проводников Казахстана в мировую культуру — через перевод книг, фильмов, сериалов, технических текстов и т.д.
Последние общеказахстанские данные по владению языками были собраны в рамках переписи 2009 года и представлены ниже.
Таблица №
Степень владения языками:
казахским
русским
английским
понимают устную речь
из них свободно:
понимают устную речь
читают
из них свободно:
понимают устную речь
из них свободно:
|читают
|пишут и читают
|читают
|пишут и читают
|читают
|пишут и читают
|Все население
74,0
2,9
62,0
94,4
3,4
84,8
15,4
2,6
7,7
|Казахи
98,4
2,3
93,2
92,1
4,4
79,1
17,5
2,9
9,0
|Русские
25,3
2,5
6,3
98,5
1,0
96,7
12,6
2,1
5,6
|Узбеки
95,5
12,5
61,7
92,9
10,3
68,3
10,7
2,3
5,4
|Украинцы
21,5
2,0
5,2
98,9
0,9
97,1
8,0
1,3
3,7
|Уйгуры
93,7
9,7
60,8
95,8
6,4
81,8
15,7
2,6
7,2
|Татары
72,6
6,3
33,7
98,4
1,7
94,7
14,2
2,3
6,7
|Немцы
24,7
2,5
7,9
99,0
0,9
96,9
9,1
1,5
4,4
|Корейцы
43,5
3,7
10,5
98,0
1,4
95,5
24,2
3,5
11,4
Владение русским языком на уровне 94,4%-го понимания устной речи и 84,8%-го свободного применения является очень высоким и поэтому дает большое погружение в культуру друг друга. Но какова же динамика в языковой сфере?
Если взять последнее социологическое исследование «Этнорелигиозные идентификации региональной молодежи», проведенное Бахытжамал Бектургановой и Мадиной Нургалиевой в 2016 году, то на вопрос «На каком языке вы в основном общаетесь?» были получены следующие ответы:
- на казахском и русском в одинаковой степени — 44,2%;
- только на русском языке — 25,2%;
- только на казахском языке — 28,5%.
Всего было опрошено 1404 человека в возрасте 15−29 лет (включительно). Из них городские респонденты — 393 человека, сельские респонденты — 1011 человек. Исследование было проведено в 15 малых городах и 14 населенных пунктах.
Учитывая, что опрашивали региональную молодежь, то есть тех, кто в наименьшей степени владеет русским языком, то надо отметить, что в целом распространение русского языка осталось на том же уровне, что и в 2009 году. Грядет перепись в Казахстане в 2019 году, она даст новые результаты, но они будут доступны для анализа только в 2020 году.
Несмотря на то, что сфера применения казахского языка в быту и в официальном делопроизводстве растет, в других сферах в Казахстане преобладает русский язык. Это происходит за счет накопленного багажа знаний и опережающего развития науки и культуры в России (М.Шибутов Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка? 07.05.2018). Если в Казахстане в год издается 5 тысяч книг, а в России — 125 тысяч, то понятно, где будет преимущество. Поэтому все тревожные разговоры в России относительно судьбы русского языка в Казахстане не имеют почвы под собой — альтернативы тут просто нет. Также пока неизвестен эффект от возможного внедрения латиницы в казахском языке — вполне возможно, что это, как уже было в Узбекистане, окажет обратный эффект — приведет к дополнительному усилению роли русского языка.
9.2. Образование
Важную роль в двухсторонних отношениях России и Казахстана играет обучение иностранных студентов.
Возьмем российские данные (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.). На начало 2015/2016 учебного года в России училось 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% или 188 130 студентов были из стран СНГ. Из этих студентов 36% составляли казахстанцы — это 67 727 человек. Де-факто, доля казахстанских студентов очень высока — это каждый четвертый иностранный студент в России.
Надо отметить, что количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.
Так как в Казахстане учится не более 25 тысяч иностранных студентов, то российских граждан учится не более 2−5 тысяч, что в принципе не оказывает особого влияния на Россию.
В целом, российская статистика по количеству иностранных студентов достаточно отрывочна и неполна, но тем не менее, ряд сведений из нее можно почерпнуть (Образование в Российской Федерации: 2014: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. — 464 с., Образование в Российской Федерации: 2010: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2010. — 492 с., Образование в Российской Федерации: 2012: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. — 444 с.).
Прежде всего отметим, что динамика очень мощная — по сравнению с 2008 годом за семь лет произошло увеличение в 3,5 раза (таблица 9.2.4). И это большой вызов для всей образовательной системы Казахстана. Вполне возможно, что к 2020 году количество казахстанских студентов в российских вузах превысит 100−120 тысяч человек. Кроме того, в 2010/2011 учебном году в учреждениях среднего профессионального образования в России училось 2279 казахстанцев, а это тоже заметный резерв для вузов.
При этом надо понимать, что учатся казахстанцы преимущественно за собственные деньги, а не по государственным грантам.
Таблица
Тип приема
Год
Прием
Выпуск
Всего
С полным возмещением стоимости обучения
Всего
С полным возмещением стоимости обучения
|Всего
2007
5700
4211
2674
1732
|На условиях общего приема
5327
3945
2609
1688
|По международным договорам
373
266
65
44
|Всего
2008
5435
3535
2224
1425
|На условиях общего приема
4974
3236
2102
1345
|По международным договорам
461
299
122
80
|Всего
2009
5548
3215
2138
1296
|На условиях общего приема
5232
3059
1975
1199
|По международным договорам
316
156
163
97
|Всего
2010
6424
3547
2615
1706
|На условиях общего приема
6028
3400
2480
1655
|По международным договорам
396
147
135
51
Преимуществами российских вузов с точки зрения казахстанцев являются лучший образовательный уровень, более легкая система экзаменов, более низкая оплата за обучение, предоставление общежития, обучение на русском языке.
Ниже в таблице приводится стоимость обучения по одинаковым специальностям в КазНУ и НГУ в 2018—2019 учебном году. Средневзвешенный курс рубля по отношению к тенге взят за август, 1 рубль — 5,41 тенге (Официальные обменные курсы иностранных валют в 2018 год). Обучение в НГУ дешевле на 20−35%, при этом качество образования выше.
Таблица
Специальность
КазНУ имени Аль-Фараби
Новосибирский государственный университет
Биология
974 000
811 500
Востоковедение
1 010 000
757 400
История
974 000
687 070
Математика
974 000
687 070
Физика
974 000
764 795
Юриспруденция
1 176 000
811 500
Разумеется, этот фактор играет большую роль для казахстанских абитуриентов, особенно из приграничных регионов.
Также значимым фактором является наличие научной и общей интеллектуальной среды. Как правило, казахстанцы едут в вузы, расположенные в городах-миллионниках, где общественная жизнь намного интересней для молодежи, чем в областных центрах Казахстана, не говоря уже про более маленькие города.
Надо также понимать, что образовательная миграция в Россию идет вкупе с общей миграцией — студенты получают образование, находят работу и затем перевозят родителей.
Но есть и собственно российские факторы, влияющие на казахстанских абитуриентов. Первый фактор — это очевидная потребность системы высшего образования России в иностранных абитуриентах из-за недостатка собственных студентов и надвигающегося демографического провала. Как видно по данным статистики, сейчас количество студентов ниже, чем в 2000 году, а по сравнению с пиковым 2008 годом в 2016 году численность студентов составила всего 58,6%. Это создает крайне большие проблемы, как для образования, так и конкретно для тех городов, где расположены крупные университеты. С другой стороны, небольшое количество студентов в учебных группах повышает качество обучения и дает возможность предоставлять им общежития.
Таблица
Год
Количество студентов высших учебных заведений на начало года, тысяч человек
Численность студентов на 10 000 населения по России в целом
Прием студентов в высшие учебные заведения, тысяч человек
2000
4741,4
324
1292,5
2001
5426,9
373
2002
5947,5
410
2003
6455,7
448
2004
6884,2
480
2005
7064,6
495
1640,5
2006
7309.8
514
2007
7461,3
525
2008
7513,1
529
2009
2010
7049,8
493
1399,5
2011
6490,0
454
2012
6075,4
424
2013
5646,7
394
1246,5
2014
5209,0
356
1191,7
2015
4766,5
325
1221,8
2016
4399,5
300
1157,8
2017
289
Второй фактор — это потребность университетов в платных студентах, а платят за свое обучение в России примерно 60−70% казахстанских студентов.
По всей видимости, количество казахстанских студентов в России значительно снижаться не будет, не исключено, что их число даже вырастет вследствие демографического роста в Казахстане.
Изменить ситуацию может только массовое открытие филиалов российских вузов в Казахстане — пока их всего пять.
Таблица
Тип приема
Год
Всего
Государственные и муниципальныеорганизации
Частные организации
Численностьстудентов —всего
Из них обучающихсяза счет средствфизических и (или)юридических лицпо договорам обоказании платныхобразовательныхуслуг
Численностьстудентов —всего
Из них обучающихсяза счет средствфизических и (или)юридических лицпо договорам обоказании платныхобразовательныхуслуг
Численностьстудентов —всего
Из них обучающихсяза счет средствфизических и (или)юридических лицпо договорам обоказании платныхобразовательныхуслуг
|Всего
2007/2008
20 270
14 164
|На условиях общего приема
18 970
13 365
|По международным договорам
1300
799
|Всего
2008/2009
20 191
13 827
|На условиях общего приема
18 378
12 572
|По международным договорам
1813
1255
|Всего
2013/2014
46 862
30 500
33 380
17 048
13 482
13 452
|На условиях общего приема
44 896
30 286
31 441
16 850
13 455
13 436
|По международным договорам
1966
214
1939
198
27
16
|Всего
2014/2015
70 747
|Всего
2015/2016
73 455
9.3. Этнические связи
Ключевым фактором социальных взаимоотношений между Казахстаном и Россией являются коренные народы, которые живут в каждом из государств. Остановимся на представителях двух народов, хотя, конечно, список гораздо больше.
В Казахстане живет 3,6 миллиона русских. Их численность снижается в основном из-за миграции в ту же Россию. Типичная история — молодежь поступает в российские вузы, которые качественней и дешевле казахстанских, учится там, потом остается, затем вывозит семью. Правда, не всегда изменение гражданства означает переезд — многие остаются жить в Казахстане, но с российским паспортом.
Таблица
(Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2012 года, Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2018 года)
Численность казахов в России остается стабильной. В 2002 году их было 652 тысячи, а 2010 году — 647 тысяч. Весь естественный прирост также видимо нивелируется миграцией, но уже в Казахстан. Надо отметить, что казахи в России в основном живут в селах, а значит, менее мобильны.
Таблица
Регион*
Численность
|Всего
647 732
|Астраханская область
149 415
|Волгоградская область
46 223
|Оренбургская область
120 262
|Самарская область
15 602
|Саратовская область
76 007
|Курганская область
11 939
|Тюменская область
19 146
|Челябинская область
35 297
|Республика Алтай
12 524
|Новосибирская область
10 705
|Омская область
78 303
Именно за счет такого национального распределения в Казахстане как минимум половина населения имеет родственников или друзей в России, с которыми постоянно общается.
9.4. Миграция
Как раньше было сказано, между Россией и Казахстаном имеются мощные миграционные потоки, что играет большую роль во взаимоотношениях стран.
Картина миграции из Казахстана в Россию и из России в Казахстан представляется по российским данным (Сайт Федеральной службы государственной статистики. Международная миграция). Доля прибывших из Казахстана постоянно снижалась с 40% в 90-х годах до 10% в последние годы. Что касается уезжающих в Казахстан, то с 10% от общего количества выезжающих в 90-е годы их доля дошла до максимума в 2006—2007 годах в 22%, а затем снова упала до 6%. Видна четкая зависимость от разницы между социально-экономическими показателями России и Казахстана.
Таблица
Прибыло из Казахстана в Россию
Прибыло всего в Россию
Доля прибывших из Казахстана в общем потоке, %
Убыло из России в Казахстан
Убыло всего из России
Доля убывших в Казахстан в общем потоке, %
1997
235903
597651
39,5
25364
232987
10,9
1998
209880
513551
40,9
26672
213377
12,5
1999
138521
379726
36,5
25037
214963
11,6
2000
124903
359330
34,8
17913
145720
12,3
2001
65226
193450
33,7
15186
121166
12,5
2002
55706
184612
30,2
13939
106685
13,1
2003
29552
129144
22,9
14017
94018
14,9
2004
40150
119157
33,7
12504
79795
15,7
2005
51945
177230
29,3
12437
69798
17,8
2006
38606
186380
20,7
11948
54061
22,1
2007
40258
286956
14,0
10211
47013
21,7
2008
39964
281614
14,2
7483
39508
18,9
2009
38830
279907
13,9
7232
32458
22,3
2010
27862
191656
14,5
7329
33578
21,8
2011
36474
356535
10,2
6176
36774
16,8
2012
45506
417681
10,9
8843
122751
7,2
2013
51958
482241
10,8
11802
186382
6,3
2014
59142
590824
10,0
18328
310496
5,9
2015
65750
598617
11,0
30983
353233
8,8
Всего за 1997−20015
1396136
6326262
22,1
283404
2494763
11,4
Отметим, что казахстанские данные не совпадают с российскими в несколько раз — как по приезду, так и по отъезду, что весьма существенно. На наш взгляд, профильным ведомствам двух стран пора навести порядок в этом вопросе.
По казахстанским данным, эмиграция в Россию — это от 82 до 91% всех выезжающих из Казахстана, а иммиграция из России составляет 17−24% от всех въезжающих в Казахстан. Эмиграция сильно зависит от социально-экономической ситуации в стране. Сейчас, когда в Казахстане кризисная ситуация, разница между въездом и выездом составляет практически 10 раз, а раньше была 3,5.
Таблица
Прибыло из России
Всего прибыло
Доля прибывших из России в общем потоке, %
Убыло в Россию
Всего убыло
Доля убывших в Россию в общем потоке, %
2009
8939
41511
21,5
30086
33985
88,5
2010
8239
42057
19,6
23499
26541
88,5
2011
6629
38016
17,4
29850
32920
90,7
2012
4935
28296
17,4
26998
29722
90,8
2013
4278
24105
17,7
20839
24384
85,5
2014
3711
16784
22,1
23859
28946
82,4
2015
3905
16581
23,6
25682
30047
85,5
Что касается казахстанцев в России, то их намного больше. Как минимум 150 тысяч казахстанцев проживает в России постоянно, а еще более 350 тысяч живет там по несколько месяцев в году.
9.4. Трудовая миграция
С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, а с 2015 года — ЕАЭС. Казахстанцы едут работать в другие страны ЕАЭС, и в Казахстан приезжают граждане этих стран.
Из стран ЕАЭС в Казахстан приезжает на работу до 25 тысяч человек в год. Надо брать во внимание то, что есть еще люди, которые постоянно проживают на территории страны, и они тут не учитываются. На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором — Армении, на третьем — Киргизии.
Таблица
Год
Количество из стран ЕАЭС
Количество из России
2012
7458
7041
2013
8409
7634
2014
10 340
8672
2015
16 349
12 529
2016
25 417
19 371
2017
10 185
4650
Надо отметить, что казахстанцев которые едут в другие страны ЕАЭС работать, гораздо больше. Едут они в 90% случаев именно в Россию. Как видно по статистике, с 2012 года по 2017 количество выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100 000 человек, что в три раза больше, чем в 2012 году.
Таблица
Год
Количество
2012
34135
2013
53385
2014
58744
2015
70003
2016
71600
2017
88202
6 месяцев 2018 года
50121
Увеличение количества работающих в России казахстанцев дополнительно подтверждается также и объемом переводов из России — с 2011 года по 2017 год они выросли с 443 миллионов долларов до 709 миллионов. И это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов.
Таблица
Год
Из России в Казахстан
Из Казахстана в Россию
2010
308,2
684,8
2011
443,1
905,7
2012
460,7
1107,4
2013
561,0
1241,0
2014
577,0
1387,0
2015
514,0
1596,0
2016
559,3
1175,5
2017
709,4
1469,4
6 месяцев 2018
180,9
275,4
Помимо просто выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное пребывание и вид на жительство. То есть помимо примерно 100 тысяч граждан, которые выезжают работать, есть еще около 60 тысяч временно проживающих и 33 тысяч имеющих вид на жительство. Это дает около 190−200 тысяч казахстанцев, которые находятся на трудовом рынке России значительное время.
Таблица
Показатель
2016
2017
6 месяцев 2018
|Поставлено на миграционный учет
545676
587728
296981
|Зарегистрировано по месту жительства
62457
65702
30038
|Принято решений о выдаче РВП
42145
45317
19429
|Проживает по РВП
64281
59592
57152
|Принято решений о выдаче ВнЖ
14239
13553
6416
|Проживает по ВнЖ
28915
32776
33582
|Приобрело российское гражданство
37837
40718
21266
По данным МВД РФ
Что такое 200 тысяч работающих граждан для Казахстана? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек, в финансовой и страховой деятельности задействовано всего 182 тысячи человек. Количество наемных работников в Западно-Казахстанской области — 201 тысяча человек, а в Кзыл-Ординской области — 219 тысяч человек. Так что это достаточно большое количество людей. И это большой миграционный феномен, который нуждается в дополнительном изучении.
10. Межэлитные взаимоотношения
Немаловажным фактором в отношениях двух стран всегда является связь их элит. Конечно, прошли уже времена, когда один человек (Олег Сосковец) мог быть последовательно первым заместителем премьер-министра Казахстана, а через год — первым заместителем председателя правительства России, но, тем не менее, элитные связи еще остались.
В первую очередь, это, конечно, уроженцы каждой из стран, которые добились успеха в другой стране:
- В Казахстане это, к примеру, вице-премьер Аскар Жумагалиев и бывший секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов.
- В России представительство видных деятелей, родившихся на территории современного Казахстана, гораздо выше. Причем они есть во всех сферах. В политике можно отметить Владимир Жириновского, Наталью Тимакову, Александра Дрозденко, Руслана Аушева, Раушан Канапьянову, Сергея Бабурина, Александра Буксмана и др. В бизнесе это Герман Греф, Аркадий Волож, Василий Анисимов, Гульжан Молдажанова, Игорь Ким, Михаил Гуцериев, Виктор Лоренц.
Во-вторых, это владение активами на территории другого государства:
В Казахстане владеют активами следующие российские миллиардеры и мультимиллионеры (Шибутов М.М. Чем владеют в Казахстане российские миллиардеры. 17.03.2012): Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Александр Несис, Александр Мамут, Игорь Алтушкин, Роман Абрамович. Правда, казахстанское руководство не всегда пользуется ими как возможными посредниками при переговорах с российской элитой.
В России имели или еще имеют активы, следующие казахстанские миллиардеры и мультимиллионеры: Василий Розинов, Булат Утемуратов, Айдан Карибжанов, Кенес Ракишев, Анатолий Балушкин. Возможно, активами на территории России обзаведется еще и Кайрат Боранбаев, намеревающийся купить ряд сетей McDonald’s в регионах России. Отметим еще Тимура Кулибаева как члена совета директоров ОАО «Газпром» — это еще не лоббистский актив, но, тем не менее, весомая должность.
На первый взгляд, связи находятся на хорошем уровне. Если взять Казахстан, то в совет иностранных инвесторов при президенте входят следующие российские бизнесмены и управленцы (Члены совета иностранных инвесторов с иностранной стороны):
- Финогенов Игорь Валентинович. Президент АО «Полиметалл Управляющая Компания». Советник президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
- Бельянинов Андрей Юрьевич. Председатель правления Евразийского банка развития.
- Алекперов Вагит Юсуфович. Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».
- Дерипаска Олег Владимирович. Генеральный директор ОК «РУСАЛ».
- Греф Герман Оскарович. Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк Россия».
Но если брать целиком российско-казахстанские отношения, то ситуация со связями элит медленно, но верно ухудшается. В первую очередь, из-за физического ухода с политической сцены представителей элиты, чье начало карьеры пришлось на времена СССР. В настоящее время пути элит двух стран расходятся в силу малого количества совместных проектов и того, что образование представители семей казахстанской элиты в основном получают в США и Западной Европе. Также дополнительной проблемой является то, что приоритетной страной в СНГ для российской элиты является Украина, то ли по причине такой уверенности в геополитических построениях Збигнева Бжезинского, то ли по причине актуальности знаменитой поговорки «в России есть три исторических периода — допетровский, послепетровский и днепропетровский». В целом, необходимо прилагать постоянные усилия для сближения элит России и Казахстана, для усиления взаимопонимания задач стратегического развития.
11. Что способствует казахстано-российским отношениям?
Способствуют казахстано-российским отношениям следующие факторы:
- Географическое расположение — это и протяженная граница и необходимость использовать соседа для транзита;
- Старые советские связи экономики — это касается как поставок с одного предприятия на другое, так и различных транспортных коридоров;
- Этнокультурные связи — за счет сходного этнического состава и наличие общности культуры;
- Общее языковое и медийное пространство — это владение русским языком и связи через СМИ и социальные сети;
- Интеграционные объединения и общие рынки, которые усилили экономическое взаимодействие, а также взаимную миграцию. Особенно важен общий рынок труда;
- Военное союзничество, очень важное для обеих стран;
- Взаимные инвестиции, причем в стратегические отрасли экономики;
- Сходство политического строя и ценностей, как на уровне политической риторики, так и уровне реалий политического класса обеих стран;
- Прямые контакты между гражданами обеих стран, туризм, образовательные программы;
- Взаимная транспортная зависимость;
- Большое количество совместных предприятий, налаженные экономические торговые связи;
- Большая симпатия по отношению к России со стороны народа Казахстана, хорошее отношение к Казахстану со стороны народа России.
12. Что мешает казахстанско-российским отношениям?
В отношениях России и Казахстана накопилось определенное недопонимание. На наш взгляд, главной причиной является разрыв политической и экспертной коммуникации. Это значит, что в Казахстане перестали понимать, чего хочет Россия, а в России видят Казахстан исключительно в медийной оптике российских СМИ.
Проще говоря, взаимная повестка дня определяется наиболее «желтыми» новостями, а системной аналитической работы во власти и мониторинга социально-политической обстановки в странах-соседях не ведется. И это происходит при отличных отношениях лидеров двух стран, при постоянно растущем товарообороте и успешной приграничной торговле, при положительной настроенности русских и казахов друг к другу. В итоге усиливается риск спонтанного кризиса из-за простого непонимания друг друга, которое за счет медийной истерики перерастет во что-то серьезное.
Мешают казахстанско-российским отношениям также следующие значимые факторы:
- невысокая эффективность выполнения принятых соглашений. К примеру, Россия не соблюдает соглашения по доступу к своему рынку казахстанских производителей, используя неофициальный запрет на импорт казахстанского алкоголя и введя 75 пунктов фитосанитарного и ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. С другой стороны, Казахстан осуществляет реэкспорт различных продовольственных товаров из третьих стран в Россию;
- коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок;
- стремление к изоляции собственного рынка и импортозамещению;
- несогласованные санкции в отношении третьих стран со стороны России, о которых другие члены ЕАЭС узнают пост-фактум;
- завязка на личностные отношения глав государств, а не на горизонтальные связи элиты в целом;
- конкуренция на рынке сырья и полуфабрикатов;
- объективная разница в масштабах стран и стратегических приоритетов;
- слабая погруженность в дела соседа и низкая информированность о реальном положении дел;
- отсутствие темы «евразийской интеграции» как приоритетной в политической и медийной повестке России;
- нежелание России становиться региональной державой — прослеживается четкий приоритет на активные действия в дальнем зарубежье;
- неумение России постоянно поддерживать некоторые интеграционные форматы;
- соблазн «простых решений» — использование ультра-патриотической риторики вместо выстраивания надежных союзнических отношений.
Выводы
Элитам России и Казахстана надо четко понимать стратегическую ценность взаимных союзнических отношений. По территории Казахстана проходят ключевые для России транзитные магистрали, связывающие Китай и Евросоюз. Казахстан является узким «бутылочным горлышком» для реализации проектов Великого шелкового пути. Сухопутную границу в 7,5 тысячи километров закрыть практически невозможно — такая граница должна быть только границей мира. Общее военное пространство России и Казахстана, активное участие в ОДКБ и Объединённой системе ПВО также крайне важно для стратегической безопасности самой России. Более того, сегодня Казахстан является не ставкой во внешнеполитической игре, а фактором внутренней этно‑ и геополитики России и даже ее территориальной целостности. Казахстан находится в том важнейшем коммуникационном средоточии, которое связывает Россию сибирскую и Россию европейскую, поэтому дестабилизация Казахстана может расколоть России надвое.
В свою очередь, для Казахстана российское направление — основной транзитный путь, через который идет 75% экспорта. Россия не только обеспечивает Казахстану выход из «геополитического мешка», но и ставится важным фактором неколониального проекта развития в формате ЕАЭС, обеспечивает культурный и языковый интерфейс для связи с глобальным миром. Тесные политические, экономические и культурные связи с Россией гарантируют стабильность Казахстана, позволяют более уверенно разговаривать с мировыми центрами силы, такими как КНР и США.
Кроме того, необходимо сказать и о следующем.
Взаимоотношения России с Казахстаном имеют долгосрочный стратегический характер и являются наиболее продвинутыми и развитыми среди всех стран СНГ. К сожалению, далеко не все в России знают о достигнутом уровне сотрудничества, в отличие от Казахстана.
Текущие взаимоотношения слабо освещены в масс-медиа и являются частным достоянием, в основном в малочисленной среде узких специалистов. Между тем, приоритетное медийное освещение стратегического союзничества двух стран должно четко проговариваться при всех контактах — от президентского уровня до регионального.
Главной проблемой взаимоотношений в настоящий момент являются слабые коммуникации между странами, что не позволяет видеть новые ниши для развития перспективного сотрудничества.
Диалог России и Казахстана необходимо подкреплять кадрово и организационно, в том числе путем подготовки и переподготовки руководящего персонала по новым специальностям «евразийские исследования», «россиеведение» и «казахстановедение» в президентских академиях государственного управления обеих стран. Предварительно необходимо подготовить необходимый объем исследований — доклады, монографии, учебники, справочники и т.д.
В дальнейшем объем двухстороннего сотрудничества будет усложняться за счет новых форм сотрудничества — в научно-технической сфере, цифровизации, перестройки аграрного сектора и проч., а также при реализации совместных социальных программ.
Новое качество отношениям России и Казахстана придаст вхождение в диалог новых игроков, таких как ЕС и КНР. К примеру, инфраструктурное и промышленное развитие наших стран кардинально изменится, если будет полностью построена автодорога «Западная Европа — Западный Китай» или будет реализован ряд частно-государственных проектов, таких как трасса «Меридиан».
Новый импульс двухстороннему сотрудничеству придаст последовательная реализация инициатив по евразийской интеграции, ранее выдвинутых президентами России и Казахстана, формирования общих бизнес-структур: Евразийского конгресса промышленников и предпринимателей и Евразийской торгово-промышленной палаты (для приоритетной поддержки малого и среднего бизнеса), формирование Евразийской общественной палаты, создание Евразийского телеканала и т.п.
Все эти факторы необходимо учитывать лицам, принимающим решения. Эти факторы должны удерживать их от необдуманных поступков, резких движений и даже простой небрежности в двухсторонних отношениях. Для того чтобы отношения между Казахстаном и Россией оставались стабильно союзническими, а не повторили печальный путь российско-украинских «братских связей», необходимо постоянно прилагать усилия. Нельзя оставлять все на самотек или полагаться на ежемесячные контакты лидеров двух стран и формальную деятельность министерств и ведомств.
«Интеграция — слишком важное дело, чтобы доверять его только чиновникам и политикам», — как не раз говорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Читайте ранее в этом сюжете: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2