«Мой Брексит!»: английский актер превратил Терезу Мэй в Голлума

Лондон, , 14:24 — REGNUM В сети набирает популярность сатирическое видео, в котором актер Энди Серкис, сыгравший Голлума в фильме «Властелин колец», изображает Терезу Мэй. Ролик был опубликован 9 декабря на YouTube-канале We wants it.

Суть видео сводится к тому, что премьер-министр Великобритании в стиле монологов Голлума рассуждает о последствиях выхода страны из Евросоюза. В конце ролика Мэй, в исполнении Серкиса, берет договор и, произносит слова «мой Брексит!».

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что соглашение по Брексит, которое пытается сейчас отстоять Тереза Мэй, подверглось критике со стороны всех политических партий. По мнению экспертов Bloomberg оно будет отклонено парламентом на голосовании, которое запланировано на 11 декабря.

