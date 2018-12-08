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Экс-глава спецслужбы Великобритании назвал Facebook угрозой демократии

Общество

Бывший глава спецслужбы отметил, что владельцы социальных сетей больше заинтересованы в получении прибили от личных данных пользователей, чем в защите конфиденциальности

Лондон, 8 декабря 2018, 15:09 — REGNUM  Бывший глава центра правительственной связи Великобритании Роберт Ханниган заявил, что компания Facebook может представлять угрозу демократии, если её деятельность не будет контролироваться и регулироваться. Об этом сообщает BBC.

В интервью BBC экс-глава спецслужбы сообщил, что крупные технологические компании, такие как Facebook, зарабатывают миллиарды на продаже рекламы.

«Это не просто пушистая благотворительная организация, предоставляющая бесплатные услуги. Это очень трудный международный бизнес… В обмен на услуги, которые вы считаете полезными, они берут ваши данные и извлекают из них каждую каплю прибыли», — объяснил Ханниган.

Он добавил, что владельцы социальных сетей больше заинтересованы в получении прибили от личных данных пользователей, чем в защите конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Facebook, владеющая одноимённой социальной сетью, подверглась критике в британском парламенте. Внутренняя переписка компании, попавшая парламентариям, показала, что Facebook использовала манипуляции пользовательскими данными для недобросовестной конкуренции.

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