Страны в южной части Тихого океана важны для Индонезии — МИД

Джакарта, , 14:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявляет, что страны в южной части Тихого океана очень важны для Индонезии, как в области развития, так и во внешней политике, сообщает Tabloidjubi.

Представитель МИД Индонезии Деви Савитри Вахаб заявила, что речь идет не только о развитии отношений между государствами, но и о связях между людьми.

«Форум по экономическому сотрудничеству и развитию восточного региона Индонезии с южной частью Тихого океана и Папуа Новой — Гвинеи должен быть реализован совместными усилиями. Таким образом, проблемы могут быть решены должным образом», — заявила Деви Савитри Вахаб.

По ее словам, все страны должны сыграть определенную роль, чтобы этот форум прошел хорошо. Правительство Индонезии не может работать в одиночку без помощи всех заинтересованных сторон.

Кроме того, министерство иностранных дел Индонезии намерено развивать сотрудничество в области экономики с Папуа-Новой Гвинеей и Фиджи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи провели двустороннюю встречу на Бали, где проходил демократический форум 6−7 декабря 2018 года.

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