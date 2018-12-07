Папуа — Новая Гвинея выразила соболезнования родным погибших в Папуа

Денпасар, Индонезия, , 12:18 — REGNUM Министр иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи Римбинк Пато выразил соболезнования в связи с массовым убийством 24 рабочих-строителей в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает Sindonews.

«От имени народа и правительства Папуа — Новой Гвинеи я выражаю свои соболезнования тем, кто потерял своих близких», — заявил глава МИД Папуа — Новой Гвинеи во время встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в кулуарах демократического форума на Бали.

Римбинк Пато выразил поддержку действиям индонезийского правительства в Папуа, подчеркнув, что провинция Западное Папуа являются неотъемлемой частью Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, сепаратистская группа, выступающая за независимость Западного Папуа, заявила, что она убила 24 индонезийских рабочих по приказу регионального командира Экиануса Когоя.

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