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В Кремле анонсировали встречу Путина с судьями Конституционного суда

Политика

Глава государства встретится с судьями КС на торжественном приеме, посвященном 25-летию Конституции РФ

В Кремле анонсировали встречу Путина с судьями Конституционного суда
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 10 декабря 2018, 13:47 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин впервые за много лет якобы не встретится в День конституции с судьями Конституционного суда.

«Президент встретится с судьями Конституционного суда, потому что собственно от имени президента будет дан торжественный прием по случаю празднования 25-летия принятия Конституции», — заявил представитель Кремля.

Напомним, 12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

В этот день граждане РФ могут обращаться с вопросами и предложениями в приёмные президента страны, расположенные в федеральных округах и в административных центрах регионов России.

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День Конституции
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