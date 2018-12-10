ЕС ввел санкции против девяти организаторов выборов в ДНР и ЛНР

Брюссель, , 12:51 — REGNUM Брюссель принял решение ввести персональные санкции против девяти лиц, причастных к организации и проведению 11 ноября выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом говорится заявлении Совета Евросоюза.

«Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц», — цитирует ТАСС текст документа.

Отмечается, что ограничительные меры должны вступить в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза. По сведениям агентства, в указанный список входят, в основном, представители правительств республик Донбасса. В их отношении введен запрет на въезд в страны ЕС, также принято решение о заморозке банковских счетов фигурантов списка — если такие счета будут обнаружены.

Напомним, 11 ноября в Донбассе прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов Народных советов республик. Решение о проведении голосования было принято после убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Читайте также: Новый глава принёс присягу на верность народу ДНР

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР сформировали правительство