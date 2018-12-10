В Госдуме властям Франции посоветовали «разуть глаза»

Москва, , 01:25 — REGNUM Французским властям стоит немного «разуть глаза» и не в России искать возможных инициаторов массовых беспорядков. Так прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о возможной причастности Москвы к протестам «желтых жилетов» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), передает RT.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не заинтересована в давлении на Францию или склонении её властей к каким-то решениям. Происходящее во Франции имеет типичные признаки «цветной» революции, а значит, возможных заказчиков стоит искать в другом месте.

«Поэтому я бы посоветовал французам немного, как у нас говорят в народе, разуть глаза», — сказал Морозов.

Почти всё медийное пространство в Европе контролируют США, в связи с чем сформирован «русофобский мейнстрим» — во всём винить Россию вместо того, чтобы устанавливать истину, добавил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о расследовании на предмет причастности России к массовым протестам в стране. Член Совета федерации Франц Клинцевич назвал такие подозрения «полным бредом».

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