Во Франции проверят слухи о возможной «причастности» РФ к акциям протеста

Париж, , 21:27 — REGNUM Информацию о возможной «причастности» России к акциям протеста «жёлтых жилетов» проверят во Франции. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.

«Генеральный секретариат нацобороны (SGDSN) проводит расследование», — сказал дипломат.

Глава МИД Франции также добавил, что какие-либо выводы до завершения следственных действий делать преждевременно.

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Ранее газета The Times сообщила, что в соцсети Twitter якобы появились сотни аккаунтов, распространяющих дезинформацию о ходе протеста «жёлтых жилетов» во Франции.

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