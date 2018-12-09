Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
21:39:07 МСК

Во Франции проверят слухи о возможной «причастности» РФ к акциям протеста

Политика

«Генеральный секретариат нацобороны (SGDSN) проводит расследование»

Во Франции проверят слухи о возможной «причастности» РФ к акциям протеста
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Угроза

Париж, 9 декабря 2018, 21:27 — REGNUM  Информацию о возможной «причастности» России к акциям протеста «жёлтых жилетов» проверят во Франции. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.

«Генеральный секретариат нацобороны (SGDSN) проводит расследование», — сказал дипломат.

Глава МИД Франции также добавил, что какие-либо выводы до завершения следственных действий делать преждевременно.

Читайте также: Трампа призвали не вмешиваться во внутренние дела Франции

Ранее газета The Times сообщила, что в соцсети Twitter якобы появились сотни аккаунтов, распространяющих дезинформацию о ходе протеста «жёлтых жилетов» во Франции.

Читайте также: СБУ: «Желтые жилеты» во Франции — это тоже «руки Кремля»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить